Бездомные города Тольятти

Тольятти, обнищавший моногород, бывшая столица российского автопрома, а сейчас – столица безработных, горит с разных сторон, как подожженная газета. Так всегда происходит на месте войны, голода и мора – мародерство, мошенничество, обман, слезы и горе.

«Проходите, — Елена открывает входную дверь и отступает чуть в сторону. У ног вьется мелкая собачка, громкая, но дружелюбная. – Извините, кругом страшный бардак, но я не могу себя заставить убираться в этой квартире, она теперь не моя».

Собственную квартиру Елена теперь вынуждена снимать у нового владельца за девять тысяч в месяц плюс коммуналка. Суд по признанию сделки незаконной она проиграла. Уголовное дело, возбужденное против автора мошеннических манипуляций, странным образом пробуксовывает, несмотря на честную работу адвокатов и инициативы собственно пострадавших. Пострадавших много. Елена не одна. 29 владельцев квартир города Тольятти в течение года стали бывшими владельцами и пробиваются кто как. Скитаются по знакомым. Снимают. Вот Елена-вторая живет у бабушки с дедушкой.

«Они, конечно, вообще не знаю, как живы-то остались, — говорит Елена-вторая, она пришла в гости к Елене-первой, товарищу по несчастью, сидит на диване, собачка уже здесь и появляется огромный невозмутимый кот персикового цвета. – То давление, то сердце, переживают же. Боюсь за них».

Своими ключами открывает дверь младшая дочка Елены-первой, по виду – младшая школьница. Прыгает по коридору. «София, забери животных и иди к себе», — говорит мать, устало растирая лоб. Перебирает документы, аккуратно подшитые в папки, хронологический порядок соблюден, обращения к прокуратуру, в полицейский Главк, в областной суд, к президенту и к черту лысому.

Но лучше рассказать по порядку. В 2014 году старшая дочь Елены-первой познакомилась с бизнесменом Сергеем Васильевым, обаятельным мужчиной. Подруга дочери работала у этого бизнесмена, руководителя предприятия ООО «Акруа Финанс». Кем-то таким, финансовым аналитиком?

«Тот год, — рассказывает Елена-первая, — вообще для меня был очень трудным. Муж собрался уходить из семьи. Сначала его уволили с АвтоВАЗа, сидели оба без работы, а потом вообще стало всё плохо».

Знаменитый Род Хейзельвуд, из специального отдела бихейвиористики ФБР (помните «Молчание ягнят»), он говорил, что неизвестно, откуда берутся серийные убийцы, они просто есть, и всё, зато известно, откуда берутся жертвы – это люди, в данном случае чаще женщины, у которых что-то пошло не так. Когда попал в переплет, жизнь вывернулась своей изнаночной стороной, куда ни кинь, всюду клин. Такого растерянного, деморализованного человека поджидают не только серийные убийцы. Мошенники тоже.

Сергей Васильев, обаятельный мужчина, рассказал старшей дочке Елены-первой, что вот есть такая хорошая возможность им заработать, играя на фондовой бирже, как это делает он. Смотрите, как это хорошо делает он, имеет возможность ездить на дорогих автомобилях, снимать офисы в дорогих гостиницах и красиво носить дорогие пиджаки. Дочка Елены-первой привлекла к разговору мать.

Но у нас ничего нет, чтобы играть на биржах, сказала Елена-первая обаятельному мужчине. Нет у нас денег! А тот просто рассмеялся добродушно. Как это, говорит, ничего нет, у вас квартира есть. Недальновидно, сказал обаятельный мужчина, просто так жить в квартире и не использовать ее резервы! Квартиру нужно заложить, а высвобожденные средства как раз использовать для получения прибыли и доходов.

Но как же, как же, все еще сомневалась Елена-первая, как же все это будет выглядеть?

Схема проста, отвечал обаятельный мужчина Сергей Васильев.

Схема была действительно проста: компаньоны Васильева подыскивали для согласившихся получать доходы за простаивавшие ранее квартиры инвестора с деньгами. Деньги вкладывались в деятельность «Акруа-Финанса». Подписывались документы якобы о залоге. При всем этом хозяева квартиры, по словам обаятельного мужчины, будут жить на своих прежних местах, и тоже, наряду с инвестором, получать ежемесячный доход. Действо ограничено временем – от трех до шести месяцев, после чего квартира освобождается от залога, инвестору возвращаются его деньги, все довольны полученной прибылью и пируют.

Единственное, что требуется от хозяев квартир, это разово прибыть в МФЦ для оформления документов.

В назначенный день прибывал автомобиль с водителем, и квартировладелец в полном удовлетворении доставлялся до крыльца учреждения, где его уже встречали специально обученные люди, близкие «Акруа-Финансу» — фамилии взяты из уголовного дела – Прохорова Алена Ивановна (она же Муркаева Ольга Ивановна, она же Курносова Ольга Ивановнова) и Рахматуллин Ренат Хамидуллович.

Так и Елену-первую с почестями провели в кабинет и дали подписать документ, который она не рассмотрела. Это был договор купли-продажи её квартиры, единственного жилья, а покупателем выступал некто Ример Е.В., которого Елена ранее никогда не видела. Покупатель квартиру во владение не принимал, ключей не получал. Договор подписали 24 апреля 2014 года, а в июне 2014 деятельность «Акруа-Финанса» вообще и обаятельного мужчины Сергея Васильева прекращается, никаких процентов-дивидендов Елена не получает, разумеется.

И никто не получает. 29 потерпевших. Гражданские суды проиграны, сделка ничтожной не признается, у одной женщины судебные приставы сняли дверь и по исполнительному листу вселили новых хозяев, а дома были дети.

«А Люба, говорит Елена-первая, — Люба была беременная как раз, когда ее выселяли со всем этим позором, в никуда, на улицу, сняла комнату, она одна, Люба, с двумя вот теперь детьми, причем младший родился с большими проблемами здоровья, теперь всё по клиникам, вот сейчас лежит в Самаре».

«Этот Васильев, — говорит Елена-первая, — у него вообще большие подвязки в городе были. До этого я куда ни ткнусь за кредитом, мне ни рубля не одобряли. А тут на машине подвозят, все клерки лебезят, и хочешь – пятьсот тысяч, хочешь – шестьсот тысяч, всё подписывали».

И да, из полученных кредитов Елена-первая тоже не увидела ни рубля.

В отношении Сергея Васильева было возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества, повлекшего утрату права на единственное жилое помещение. Подозреваемый находится в розыске.

Да прекрасно он живет в Москве, — машет рукой Елена-первая, — и все это знают.

Пока не найден подозреваемый по уголовному делу, гражданские суды отказывают в апелляции и квартиры к потерпевшим не возвращаются.

Приходит адвокат женщин, Юлия Вахрушина, садится тут же на диван, скрещивает ноги в лодыжках, комментирует жарко: «Что происходит с уголовным делом, совершенно непонятно. Почему как соучастники не привлекаются Прохорова и Рахматуллин? Такую схему Васильев не мог крутить один, он и не крутил её один, преступления в отношении всех потерпевших совершены группой лиц, действующих совместно и по предварительному сговору! Я неоднократно обращалась в следственные органы с ходатайствами и заявлениями о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, они являлись активными участниками схемы «Акруа Финанс» и доверенными лицами, однако факты и обстоятельства, указывающие на это, полностью следствием игнорируются. Более в того, и в настоящее время Прохорова продолжает заниматься преступной деятельностью, как делала это в течение многих лет – представляясь людям разными именами и фамилиями, предлагает получить заём под залог любой имеющейся недвижимости, подделывает документы в целях получения займов и кредитов. У нас масса показаний потерпевших, описывающих роль Прохоровой как активной участницы мошеннической схемы, но этот факт следственным органом полностью игнорируется! Создается впечатление, что следствие умышленно не проводит никаких действий, направленных на установление роли Прохоровой и Рахматуллина в деятельности преступной группы, не проводятся даже очные ставки с потерпевшими».

Следователь – Заводчикова Ольга Валерьевна. Адвокат переводит дух. Продолжает: «Иногда говорят, а что же, типа, ваши потерпевшие такие идиоты? Такие лохи? Подписывали документы, не глядя? Не задумываясь? А у меня есть ответ. Нам, на нашем месте службы, только и приходится сталкиваться, что с обманутыми, обиженными. Ограбленными, обворованными. Избитыми, покалеченными. И мы должны решать их вопросы, потому что это наша работа, и до жизни в идеальном мире, где нет нужды в полиции и органах правосудия, еще очень далеко».

Малолетняя София не удерживает в повиновении домашних животных. Вновь в центре комнаты пляшет маленькая собачка и по-царски расхаживает кот цвета беж. Елена-первая приглаживает до бела обесцвеченную челку. Елена-вторая смотрит в пол. Адвокат Юлия зачитывает письмо из областного Главка ГУВД, письмо сообщает, что приостановка по уголовному делу отменена. «В прошлый раз, — говорит Юлия, — отменили, какие-то незначительные процессуальные действия произвели, снова приостановили». Надежды на женских лицах нет. Малолетняя София чему-то громко смеется в коридоре квартиры, которая уже больше не её.

Фотограф: The Blackbird (Jay Black)