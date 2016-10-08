Оплата при входе

В Самаре состоялся пикет против повышения стоимости проезда. Фоторепортаж корреспондента «Новой газеты в Поволжье».

Напомним, с 1 октября в нашем городе повысили стоимость проезда с 23 до 25 рублей. Безлимитная карта школьника теперь стоит 750 рублей в месяц вместо 450 рублей, а студента – 950 рублей вместо 550 рублей в месяц. Такого резкого и неожиданного увеличения проездного тарифа «молодые и горячие» стерпеть не смогли.

Организаторами публичной акции стали студенты и молодые преподаватели. Среди них – студент филологического факультета Полина Баранова, врач-ординатор Владимир Авдонин, молодой физик Андрей Першин, преподаватель английского Максим Квятковский, студенты истфака Даниил Брежнев и Григорий Фрес.

На пикете в сквер им. А.С. Пушкина собралось около 40-50 человек. Активисты развернули плакаты всевозможного содержания, объединённые одной тематикой – резкое повышение цен за проезд несправедливо, никто из студентов не «потянет» такую стоимость безлимитных карт, местные чиновники наживаются на учащихся ВУЗов и школ.

В процессе мероприятия организаторы высказали свои требования:

1. Установить с 1 ноября новые тарифы на проезд пропорционально тарифам 2015-2016 гг. В частности, школьная безлимитная карта – 500 руб. (вместо 750 руб.), студенческая – 600 руб. (вместо 950 руб.), а проезд по ним 12,5 руб (вместо 16 руб.). Также назначить стоимость на безлимитную карту для нельготных категорий граждан 1450 руб. вместо 1600 руб. планируемых по новому закону.

2. Извиниться публично за принятие и введение новых тарифов без заблаговременного оповещения. Так как это некрасиво и несправедливо, ведь неожиданное повышение цен за проезд обернулось многим жителям Самары финансовыми трудностями.

3. Провести всесторонний независимый аудит деятельности транспортных предприятий с целью повышения эффективности работы и понижению затрат на содержание персонала и транспорта.

4. Организовать слушания по результатам независимого аудита с приглашением широкой публики и экспертов в области экономики, городского планирования, логистики и пассажироперевозок.

5. Предоставить до 15 ноября публичный отчёт о структуре затрат и работе департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства.

Данные требования указаны в обращении, направленном главе города Олегу Фурсову. В случае невыполнения указанных требований, активисты намерены провести массовый митинг в середине ноября с той же тематикой. Сдаваться самарские студенты не собираются.