Чья-то смерть

Об Иркутской трагедии третьи сутки говорит вся Россия. Домохозяйки на кухнях, офисные дамы у корпоративных кофе-машин, дальнобойщики на заправках, и даже премьер министр Медведев не удержался и тоже сказал. Хватит, сказал премьер-министр, доколе. И заговорил о другом. А мы продолжим про настойку боярышника.

На заседании кабмина Дмитрий Медведев потребовал обратить внимание на «бизнес, по сути направленный на вытеснение нормального алкоголя из оборота. Суррогатная продукция часто продается под видом лекарственных средств, продается через автоматы… Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец — просто запретить оборот такого рода препаратов».

«Новая газета» почти полтора года состоит с захватывающей переписке с Минздравом РФ. Предметом являются фанфурики – те самые, смертоносные, о чем давно говорим мы и только что задумался премьер-министр.

Ниже публикуем наиболее значимые выдержки из посланий профильного ведомства с комментариями редакции. Читайте.

Первый официальный ответ Минздрава на материал «Фанфурики» создан в лучших канонах российской государственности: ни одна его строка не отвечает на заданные вопросы по теме. Впрочем, документ и не призван этого делать. Его предназначение иное – быть набранным на макбуке чиновника средней руки, заиметь исходящий номер и подшиться в папку с квартальной отчетностью. Сначала Минздрав РФ предлагает досудебно блокировать сайты «распространяющие информацию о розничной продаже таких товаров (спиртосодержащих лекарственных средств, медицинских изделий и этилового спирта) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Чиновники искренне считают, что основной потребитель «асептолина» внутрь подходит к приобретению любимого напитка так: загружает в поисковик ключевое слово «фанфурик» и оформляет заказ.

Далее Минздрав дополнительно рассматривает «такие меры, как ограничение отпуска в одни руки количеством не более 2 единиц, а также введение рецептурного отпуска таких препаратов и отмена акцизной льготы на такую продукцию».

Стало ли сегодня понятно, что бывает достаточно и одного флакона?

В двух последних абзацах Минздрав сдержанно грустит: «медицинские спиртосодержащие настойки, изделия медицинского назначения (антисептики), выпускаемые фармацевтической промышленностью, а также определенные разновидности парфюмерно-косметических и гигиенических спиртосодержащих продуктов, не облагаемые акцизным налогом, потребляются преимущественно в виде алкогольных суррогатов.

Употребление этих продуктов ведет к восьмикратному увеличению риска наступления преждевременной смерти от причин, связанных с употреблением алкоголя, включая сердечнососудистые заболевания, что связано, прежде всего, с высокой концентрацией этилового спирта и ценовой экономической доступностью этих продуктов».

Второе письмо минздрава редакции «Новой» по теме фанфуриков начинается так: «Министерство здравоохранения Российской Федерации разделяет вашу обеспокоенность проблемой распространения спиртсодержащих жидкостей».

Следующим абзацем Минздрав бесстрастно констатирует, что «по данным роспотребнадзора в период с 2012 по 2014 год зарегистрировано 156 201 случай острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 41 961 – с летальным исходом».

Но в 2013 году, сдержанно радуется Минздрав, «показатель острых отравлений снизился на 1, 1% в по Российской Федерации в целом и составил 33,6 случаев на 100 тысяч населения».

Шесть десятых случая – прекрасный бюрократический речевой оборот, это так удобно, когда есть шесть десятых случая, а нет реальной горы трупов в Сибири.

Минздрав предлагает идти уже обозначенным им ранее неблизким путем: «В целях снижения уровня отравлений, связанных с потреблением спиртодержащих лекарственных препаратов в качестве суррогатов алкогольной продукции в настоящее время министерством здравоохранения РФ предполагается регулирование спиртсодержащих лекарств по двум направлениям: 1) установление ограничения отпуска спиртсодержащих лекарственных средств не более двух флаконов в одни руки без рецепта, 2) ограничение объема тары спиртсодержащих средств».

Заканчивает Минздрав тем, что считает «целесообразным внести изменения в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с тем, чтобы разрешить субъектам РФ самим принимать решения о розничной продаже фанфуриков (спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%) в регионе и ввести на это дело лицензирование».

Нет ни сроков, ни ответственных исполнителей, ни вообще чего-то конкретного. Минздрав считал-считал целесообразным, да просчитался на шестьдесят четыре мертвых человека. Минздрав не справился со своими обязанностями. Правительство не справляется со своими обязанностями. В армии есть прекрасная формулировка: уволить за неполное служебное соответствие. В правительстве служебное несоответствие — полное. И да, сколько еще человек должно умереть? В Иркутске, Самаре, Большой Глушице, Абакане, Ростове, далее везде.