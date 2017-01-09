Этот стон у нас песней зовется

Молодой Сергей Михалков написал так: «На трамвайных поручнях граждане висят, «Мясо, рыба, овощи» — вывески гласят». Повезло молодому Сергею Михалкову. Это хорошо, если вывески так хорошо и по делу гласят насчет мяса, рыбы и овощей. Хуже, если вывески начинают гласить какую-нибудь ерунду в духе солярия «Невский загар», но мы привыкли, особо не расстраиваемся. А ведь могли бы! И над невским загаром могли бы взрыднуть, и над стоматологией с православными традициями, не говоря уж о заголовках новостных лент местного разлива. Вот где повод для праздника, который всегда с тобой, если есть под рукою вай-фай и несложный девайс. Открываем страницу, читаем, наслаждаемся. Браво, ньюсмейкеры!

«В Самаре мужчина убил друга ножом и металлической трубой» и «В районе автостанции Аврора два друга задушили третьего»

Ну вот, такие бывают на свете друзья. Сколько людей, столько и родов любви, а также дружбы. Кому-то друг – третье плечо, а кто-то хватается за металлическую трубу или прямо руками за сонную артерию.

«Возле учебного заведения в Тольятти найден труп убитого мужчины в трусах»

Трогательное уточнение. В трусах. Голый факт. О чем он может сказать взволнованному читателю? К каким мыслям подтолкнуть? Чему научить, какой урок преподать в смутное время? В голову приходят лишь скудные строки «сребрит мороз увянувшее поле, он трупом стал, конечно, поневоле». И определенно, лучше не выходить из учебного заведения буквально в трусах, если рассудок и жизнь дороги вам.

«В легковом автомобиле найден почти один килограмм героина»

Собственно, тут особо придраться не к чему вроде бы. Ну, в легковом автомобиле. Ну, найден. Вероятно, под сиденьем, или еще в каких автомобильных закромах. Но что-то цепляет взгляд, что-то режет глаз, что-то беспокоит и не дает забыть потом долго о почти одном килограмме героина. Все-таки героин – мощная штука, как ни крути.

«В Самарской области мужчина убил себя электрической пилой»

«Господи ж ты боже мой!» — воскликнет взволнованный читатель и пристукнет себя кулаком по бедной голове. Что случилось в жизни самарского мужчины, какие протори и убытки он понес, если выбрал такой нестандартный и кровавый способ свести счеты с жизнью? Возможно, именно он был владельцем того самого легкового автомобиля, где почти один килограмм героина под сиденьем. Изъятый полицией килограмм героина, если быть точным.

«Тольяттинка избила своего отца бейсбольной битой» и «После танца с девушкой в кафе у тольяттинца пропала золотая цепочка и крестик»

Суровые нравы у тольяттинок! А чего другого ожидать от уроженок города трудной судьбы. В принципе, вся жизнь в Тольятти крутится вокруг крупнейшего в России производства автомобилей, десятка конвейеров, кражи запчастей и просто больших денег. В девяностые годы самые отчаянные бандиты приезжали из Тольятти на битых «восьмерках», а сейчас за дело взялись девушки. Вон, бьют отцов бейсбольными битами, на ходу режут крестики с зазевавшихся односельчан.

«В Самаре во дворе жилого дома появился ястреб-перепелятник»

Прекрасная новость! В череде бесконечных самоубийств электропилами, задушения двумя друзьями третьего и прочих мертвых тел появление ястреба-перепелятника выглядит истинно благой вестью. И кажется, будто в клюве у ястреба зажата пальмовая ветвь, или что там нес голубь. Оливковую ветвь? Хотя наш, местный ястреб,скорее всего, притаранил бы еловую с учетом времени и места действия.

«В Кировском районе 45-летнего мужчину избили лопатой»

А нечего шататься по Кировскому району 45-летним мужчинам! Неровен час, подкрадется кто-нибудь рыжий-рыжий-конопатый, да и изобьет дедушку лопатой.

«Неизвестные повязали шерстяной шарф на бюст Карла Маркса в Тольятти»

Как мило! Маленькому бюсту Карла Маркса холодно зимой, домой его брать охотников мало, а вот повязать бородатому коммунисту шарф какая-то добрая душа все же сподобилась.

«Мода улиц: Самарские домохозяйки любят яркие нарядные вещи»

Можно поспорить. Недавно волею случая оказалась в месте любимого отдыха домохозяек Самары – шведском магазине ИКЕА. Так вот, в ярком и нарядном не было никого, но многочисленные женщины деловито сновали в темной болонье и вяло-коричневых уггах с распродажи (599 рублей за пару). Это я не к тому, что я – нет. Я как раз – тоже да.

«Волго-Камский банк» прислал своим клиентам подарки «с того света»

Сердце пристукнуло лишний раз. Что же это за подарки шлет «Волго-Камский банк» с того света? Возможно, открывает новые кредитные линии для новопреставленных и их товарищей, или хочет предупредить о невнятном климате, или это пять зернышек апельсина и танец пляшущих человечков на стене дома напротив. Все интересно, но чертовски мрачно.

Нечаянно вспоминаются страшные истории с интернет-портала «страшные истории»: «Это произошло с одним человеком, который долгое время трудился исполнителем приговоров суда. Однажды приговорили к смертной казни серийного маньяка-убийцу. Прошло около года. Исполнитель гулял в парке со своей женой, когда произошло ужасное: жена исчезла. Исполнитель вернулся домой. Жена не открывала ему дверь. Оказалось, что муж напал на нее в парке. Исполнитель решил переночевать у друга. Он лежал в дружеской кровати, когда на фоне окна начал проявляться силуэт мужчины. Мужчина прошел мимо исполнителя, и тот узнал в нем маньяка. После этого исполнитель больше не пытался помириться с женой, она подала на развод и забрала квартиру. Исполнитель живет один в трущобах и работает дворником. Эта страшная история оставила глубокий, неизгладимый след в его жизни».

Вот как бывает. А вы говорите: подарки с того света.

«Житель Самарской области выращивал коноплю в бане»

Тоже, скорее, новость из позитивных. Скажем, житель Самарской области в бане мог пить водку, организовать бордель из несовершеннолетних проституток, да просто сжечь эту баню в хлам! А он – трудолюбивый мужик! – возится с рассадой, поливает саженцы, следит за всходами, адепт гидропоники, красный пахарь марихуановых полей.

(Вдруг вспомнилась собака, лично знакомая с Андреем Макаревичем. Об её исчезновении тоже поведал интернет, прямо так и сказал: пропала, мол, собака, лично знакомая).

«В Самаре на проспекте Кирова горели домашние вещи» и «Тольяттинец украл у соседа матрас»

Заголовок, принуждающий задуматься о семейных ценностях. Почему на проспекте Кирова горели домашние вещи? Может быть, это кричала о своем разбитом сердце оставленная жена или предавался бессильной ярости обманутый муж? Топтал ногами еще вчера милые сердцу предметы интерьера, нажитые совместно – гладильную доску, письменный стол и торшер с основанием в виде индийского слона. Может быть, это грохотал реквием по традиционной семье, а никто не заметил, никто не остановился, никто не сказал потерпевшим, что все наладится, все будет хорошо, вы же знаете.

Что касается тольяттинца с матрасом, то и в этой краже мне видится нечто интимное, глубоко личное. Вдруг тольяттинец совершил это деяние, гонимый безрассудной страстью и мучительной ревностью! «Что может быть страшнее агонии неразделенной любви?» — как говорил один мальчик в известном рождественском фильме.

Мой же личный хит-парад из местного возглавляет следующий заголовок: «Мужчина, укравший настольную лампу из парикмахерской, сказал, что хотел просто почитать». Не правда ли, очень нежно, и в тоже время — духоподъемно? В духе пешего путешествия Михайлы Ломоносова из Архангельска в Москву. Человек тянется к знанью! А тут и настольной лампы не укради.