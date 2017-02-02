Иди домой, дедушка!

Самарским пенсионерам урезали льготы на проезд общественным транспортом. Исключая губернатора. Впрочем, может, он считается мордовским пенсионером

Самарским пенсионерам за 270 рублей теперь можно проехать в общественном транспорте лишь 50 раз. 50 поездок, — это 1,66 поездок в день. В сообщении пресс-службы правительства утверждается, что «в среднем гражданином совершается в Самаре 48 поездок, в Тольятти — 37 поездок в месяц».

Возьмем работающего пенсионера. Не условного! Возьмем мою маму. Она пенсионерка, ветеран труда. Мама работает инженером в недавно объединенном самарском университете, но продолжает считать, что работает в СГАУ, как и все там.

От маминого дома на Больничной до остановки «Аэрокосмический университет» масса прямых рейсов, повезло. То есть, за 22 рабочих дня мама совершит 44 поездки туда-сюда. Но работой ли граничить жизнь современного человека, взрослой женщины и просто гражданина в 65 лет? Каждую пятницу мама навещает мать своего школьного товарища, товарищ живет и работает в Петербурге, а его мать тут, ей много лет, ровно девяносто, вот моя мама сначала катается за продуктами своей подопечной, потом везет их к ней на дом. Это еще 12 поездок. 44+12=56, уже превышена норма, заявленная Николаем Меркушкиным, который передвигается отчего-то не на общественном транспорте. А, собственно говоря, почему? Он же работающий пенсионер. Пусть его служебный автомобиль в следующий понедельник довезет губернатора до Ново-Садовой, а далее – как все. Как моя мама. Как мамы моих друзей. Своим ходом, Николай Иванович.

Я уже не говорю о том, что по выходным моя мама навещает своих друзей и родственников, жаль, что правительство области предлагает ей ходить по площади Кирова пешком и обратно, впрочем, на пару с губернатором и его сподвижниками мама это делать, пожалуй, согласится. Или нет.

И да. В Пермском крае тоже урезали количество пенсионерских поездок. Лимит – 90 поездок. И есть недовольные. А ведь 90 поездок – это три поездки в день, не 1,6, как у нас.