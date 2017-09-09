Главные параметры и рекомендации по выбору электросчетчиков

Каждый человек постоянно стремится к тому, чтобы снизить затраты на оплату электрической энергии. Это связано с тем, что бытовая техника, используемая в современных квартирах, имеет очень высокую мощность, в результате чего она потребляет большое количество энергии. Вместе с этим стремительно возрастают и счета за электричество. Далее мы поговорим о том, какому счетчику электроэнергии лучше отдавать предпочтение. Счетчик НИК 2102-02 М2В хорошо подойдет для людей, которые не желают тратить много денег на приобретение такого измерительного прибора. И если вы хотите сэкономить, то рекомендуем вам выбирать именно такой счетчик.
Популярные типы счетчиков
Для начала следует отметить, что в продаже можно найти большое число разновидностей приборов для подсчета расходуемой электроэнергии. Но прежде чем выбирать определенный вариант измерительного прибора нужно уделить внимание некоторым немаловажным параметрам:
- Механические или электронные приборы. Механические, устанавливали в домах еще во времена СССР. Главный плюс таких приборов заключается в том, что они имеют долгий срок службы и доступную стоимость. Но в наше время многие поставщики электроэнергии предпочитают отказываться от них, поскольку они обладают не очень высокой точностью. И соответственно абонент либо будет переплачивать много денег за электрическую энергию или же недоплачивать. И соответственно лучше задуматься о покупке прибора с более высоким классом точности. Более функциональными считаются электрические счетчики, они могут работать сразу в нескольких тарифных зонах, что позволяет сэкономить немало денежных средств. Но у них имеется один существенный недостаток – минимальный срок службы и достаточно высокая стоимость;
- Поддерживаемые тарифы. Обратите внимание еще и на то, какое количество тарифов поддерживает прибор. Современные счетчики могут работать в одной или нескольких тарифных зонах. Если вы хотите экономить на электроэнергии в ночное время, то выбирайте приборы, которые могут вести подсчет сразу в нескольких тарифных зонах. Перед покупкой многотарифного прибора рекомендуется предварительно уточнить у поставщика электроэнергии, поддерживает ли он такой режим подсчета. Особенно использование таких электросчетчиков смогут оценить люди, которые чаще всего используют электрические приборы в ночное время суток;
- Фазность. Еще одним важным параметром является количество фаз. Для использования в бытовых условиях в большинстве случаев подходят однофазные счетчики. В промышленности применяются трехфазные приборы учета.