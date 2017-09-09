Роскошная кровать с ортопедическим матрасом — это 100% правильный сон!

Роскошная кровать с ортопедическим матрасом — это 100 % правильный сон!

Современный человек не готов довольствоваться малым. Если размер спальной комнаты позволяет, то обыватель обязательно устанавливает сюда роскошную евро кровать больших габаритов. Это очень удобно и комфортно. Спящим людям ни в коем случае не придется ютиться, забиваться в уголок, чтобы не беспокоить друг друга во время сна. И не нужно думать, где же купить основание для такой кровати. В настоящее время подходящие матрасы 200х200 в различных вариантах исполнения продаются в интернет-магазине «Маркет мебели». Здесь присутствуют матрасы: пружинные и беспружинные, с натуральным и с искусственным латексом, с кокосовой койрой, с хлопком, с натуральной овечьей шерстью и так далее.

Особенности беспружинных конструкций

В последнее время возросла популярность беспружинных матрасов — тех изделий, в конструкции которых нет металлических пружинок, сплетенных из прочной проволоки. Это основания, изготовленные из натурального материала характеризующегося повышенной упругостью, прекрасно повторяющего форму тела спящего человека. Здесь же синтетические материалы, которые представлены искусственным латексом пенополиуретаном.

Такое основание имеет повышенные прочностные характеристики, прекрасный воздухообмен. Модель рекомендована для людей любого возраста, особенно тех, которые имеют проблемы с грудным и шейным отделом позвоночника. Также представлены модели, где совмещены несколько слоев, например, это может быть слой из кокосовой койры или натурального латекса. Такой матрас имеет повышенную жесткость, но не может использоваться для тех людей, вес которых больше 100 килограмм. Следовательно, для таких моделей существуют жесткие ограничения. Если нарушить запрет, то матрас в первый же год деформируется, изменит свою форму, промнется и не будет исполнять возложенные на него функциональные обязанности правильно. Основания для сна придётся утилизировать, то как спать на нём будет просто невозможно.

Также очень популярны сегодня матрасы со слоем, так называемым мемориформ. Это умная пена пена с повышенной вязкостью, обладающая эффектом памяти. Материал деформируется под контуры человеческого тело, изменяя свою форму. Как только нагрузка пропадает, материал мемориформ быстро возвращается в свое исходное положение.