Наиболее востребованные и популярные виды независимых экспертиз

Последние годы стали невероятно популярными услуги компаний, проводящих независимую экспертизу и оценку. Связано это с тем, что человек не хочет нести убытки от неправомерных действий третьих лиц, а предпочитает отстаивать свои права в судебном порядке. Подобные центры привлекают в свои ряды квалифицированных экспертов-оценщиков, которые помогают клиентам восстанавливать справедливость в законном русле.

На основании выполненных процедур независимый эксперт выдает заключения, которые имеют силу в судах различных инстанций, при споре со страховой компанией и прочее. Рассмотрим разновидности популярных услуг и их описание в этой статье.

Экспертиза ущерба после аварии

Подобная услуга наиболее востребована, так как страховые компании не заинтересованы в полноценном возмещении убытков. Независимая экспертиза позволяет получить максимально возможную компенсацию, если вы не виноваты в ДТП и минимизировать убытки в обратном случае.

Почерковедческая экспертиза

Данная услуга востребована в тех случаях, когда нужно доказать свою позицию в суде или опровергнуть предоставленные документы. Профессиональная почерковедческая экспертиза с вероятностью 99% определит подделку, если таковая имела место быть.

Судебная строительная экспертиза

При помощи этой процедуры определяется величина и причины реального ущерба, который был произведен по отношению к какому-либо объекту недвижимости. Это может быть как жилой дом и квартира, так и коммерческий объект, хозяйственные постройки и прочее. Дополнительно предлагается помощь по возмещению этого ущерба с виновных лиц.

Автотехническая экспертиза

Данная процедура способна дать правовую оценку действий водителя и его способности избежать попадания в ДТП. В ней определяются пункты правил дорожного движения, технические параметры и неисправности в автомобиле и прочее. Профессиональная экспертиза автотехническая позволяет обратиться с требованиями в страховую компанию, возбудить и выиграть гражданское дело в суде, оспорить неправомерность штрафов, которые были назначены инспекторами ГИБДД и прочее.

Генетическая экспертиза

Эта услуга востребована, когда необходимо доказать материнство и отцовство, установить родство двух лиц и прочее. Проводиться она может без сдачи крови на основе таких биоматериалов как ногти, волосы, кусочки эпителия и так далее.

Помимо вышеперечисленных, имеются такие виды экспертиз, как дактилоскопическая, трасологическая, товароведческая, срока давности документов, но они более специфические, поэтому менее востребованы обывателями.