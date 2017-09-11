Все хотят построить и дом, и подвал, и гараж, и дорогу к ним на века для своей семьи. А что для этого нужно? Прежде всего, чтобы дом стоял на твёрдой, ровной и сухой земле, на крепком фундаменте. Узнать, как этого добиться, как выбрать хороший участок и правильное место для возведения дома и хозяйственных построек, и понадобится помощь такой науки, как геология для строительства.
Почему необходима геология для строительства?
Реалии наших дней таковы, что больше всего сейчас строится дач и многоэтажных домов. Дачи, в основном, выделяются на малопригодных для другого строительства землях. Это в лесах, на берегах рек, озёр, на болотах, в балках и т. д. На этих землях трудно строить или вообще невозможно. Болотистая местность покрыта торфом. Это тот же песок, только в нём перегнившие растительные остатки. Такие грунты быстро насыщаются водой и долго удерживают её. Как правило, под ними всегда глина. Она водоупорна, не пропускает воду вниз, поэтому местность и заболачивается. Нужна дренажная система на участке, чтобы отвести от него воду. Рассчитать и грамотно обустроить её помогут геологические изыскания для строительства от Изыскание.МСК.
Ещё серьёзнее обстоят дела с востребованным сооружением многоэтажных жилых зданий, паркингов, торговых центров, которые часто имеют большие и глубокие подвальные помещения. Они возводятся в густо заселённых районах и оказывают большое влияние на грунт и грунтовые воды. Требуются детальные инженерно-геологические исследования для такого строительства, чтобы минимизировать риски и избежать отрицательного влияния на окружающую среду.
Цель, которую ставит и решает геология для строительства, это прогноз тех геологических условий, при которых объект будет долговечным, не нарушая при этом долговечности других сооружений.
В чём заключается геология для строительства в Москве:
- В изучении материалов прежних исследований для выявления общей картины геологических условий местности. Это очень важно, так как экономит средства для решения дальнейших более сложных задач.
- В составлении геоподосновы. Другими словами плана с нужной заказчику детализацией и привязкой к местности, а, также к существующим коммуникациям. На этом этапе и решается вопрос о формировании ровной поверхности, без которой невозможно строительство. Обозначаются границы участка. Геология участка от http://izyskanie.msk.ru/geologicheskie/geologiya-uchastka поможет рассчитать земляные работы и площадь участка.
- В извлечении и отборе образцов пород и воды. Установка скважин и сам процесс бурения – это ключевой аспект в исследованиях геологии для строительства. По пробам пород устанавливается геологический разрез участка. По отобранным пробам воды можно определить уровень грунтовых вод и их состав. Образцы получают с каждого метра глубины скважины и при смене пластов грунта.
- В лабораторных исследованиях и испытаниях. Керн и воду помещают в разные условия. На них воздействуют температурные колебания, нагревание, замораживание, сдавливание. Их помещают в воду и воздействуют разными химикатами.
- В камеральных работах. Геологи и гидрогеологи обрабатывают результаты и выдают свои рекомендации для строительства. От их точности и профессионализма и будет зависеть долговечность объекта.