Геология для строительства в Москве

Все хотят построить и дом, и подвал, и гараж, и дорогу к ним на века для своей семьи. А что для этого нужно? Прежде всего, чтобы дом стоял на твёрдой, ровной и сухой земле, на крепком фундаменте. Узнать, как этого добиться, как выбрать хороший участок и правильное место для возведения дома и хозяйственных построек, и понадобится помощь такой науки, как геология для строительства.

Почему необходима геология для строительства?

Реалии наших дней таковы, что больше всего сейчас строится дач и многоэтажных домов. Дачи, в основном, выделяются на малопригодных для другого строительства землях. Это в лесах, на берегах рек, озёр, на болотах, в балках и т. д. На этих землях трудно строить или вообще невозможно. Болотистая местность покрыта торфом. Это тот же песок, только в нём перегнившие растительные остатки. Такие грунты быстро насыщаются водой и долго удерживают её. Как правило, под ними всегда глина. Она водоупорна, не пропускает воду вниз, поэтому местность и заболачивается. Нужна дренажная система на участке, чтобы отвести от него воду. Рассчитать и грамотно обустроить её помогут геологические изыскания для строительства от Изыскание.МСК.

Ещё серьёзнее обстоят дела с востребованным сооружением многоэтажных жилых зданий, паркингов, торговых центров, которые часто имеют большие и глубокие подвальные помещения. Они возводятся в густо заселённых районах и оказывают большое влияние на грунт и грунтовые воды. Требуются детальные инженерно-геологические исследования для такого строительства, чтобы минимизировать риски и избежать отрицательного влияния на окружающую среду.

Цель, которую ставит и решает геология для строительства, это прогноз тех геологических условий, при которых объект будет долговечным, не нарушая при этом долговечности других сооружений.

В чём заключается геология для строительства в Москве: