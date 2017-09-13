Перфомансы и квесты: незабываемое путешествие в «Клаустрофобию»

  • Ильдар Саитов
  •   2
  •   0

    • Скучные привычные занятия, обыденность ежедневного времяпрепровождения у телевизора серьезно угнетают людей. Хочется представить себя злым волшебником или алчным правителем, заглянуть в комнату настоящего алхимика или спастись из лап кровожадного маньяка вместе с друзьями. Погрузиться в богатый мир иллюзий позволят разнообразные впечатляющие квесты. Это развлечение для тех, кто готов испытать новые эмоции, проявить свои навыки и способности. Некоторые люди посещают так называемые «комнаты» и выбирают сюжеты для раскрытия неизвестных талантов, становления личности и других целей. Детей и взрослых ждет знаменитая фабрика квестов — «Клаустрофобия». Это лучшие «комнаты» для любого возраста.

    Почему всем интересен квест-рум?

    Это доступное развлечение, тесно переплетающееся с реальностью. Подобные квесты ждут тех, кто:

    • хочет вжиться в коллектив, стать его частью;
    • планирует провести досуг с друзьями;
    • желает проверить внимательность, ловкость, силу, логическое мышление;
    • не может без острых ощущений;
    • хочет испытать настоящий страх, волнение, тревогу и выйти из игры победителем;
    • решил продемонстрировать свои умственные или физические способности;
    • подумывает над оригинальным празднованием дня рождения, организацией незабываемой корпоративной вечеринки.

    Вы можете оказаться в заброшенном доме, кишащем нечистой силой, покинутом приюте или уникальной лаборатории — выбор всегда остается за клиентом.

    Чем удивит «Клаустрофобия»?

    Занимательные перфомансы и не только ждут участников развлекательного проекта. От обычных квестов с определенной сюжетной линией, ограниченностью по времени и конкретной целью эти представления отличаются еще большей непредсказуемостью. В каждом перфомансе задействованы профессиональные актеры. В любую минуту они могут разрушить ваши планы, помешать или помочь добиться цели.

    Участники всегда оказываются в самом центре удивительных, страшных, невероятных событий. Сценарии перфомансов разрабатываются с учетом психологических особенностей людей с разными характерами. Поэтому они интересны всем. При выборе конкретного квеста можно ориентироваться на тематику (детективная, приключенческая, ужасы, фантастическая), рейтинг и отзывы реальных участников. Весело, интересно, страшно, будет каждому, кто решится на настоящий перфоманс со своей командой единомышленников.

    Источник: «Клаустрофобия» — официальный сайт.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *