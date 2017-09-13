Перфомансы и квесты: незабываемое путешествие в «Клаустрофобию»

Скучные привычные занятия, обыденность ежедневного времяпрепровождения у телевизора серьезно угнетают людей. Хочется представить себя злым волшебником или алчным правителем, заглянуть в комнату настоящего алхимика или спастись из лап кровожадного маньяка вместе с друзьями. Погрузиться в богатый мир иллюзий позволят разнообразные впечатляющие квесты. Это развлечение для тех, кто готов испытать новые эмоции, проявить свои навыки и способности. Некоторые люди посещают так называемые «комнаты» и выбирают сюжеты для раскрытия неизвестных талантов, становления личности и других целей. Детей и взрослых ждет знаменитая фабрика квестов — «Клаустрофобия». Это лучшие «комнаты» для любого возраста.

Почему всем интересен квест-рум?

Это доступное развлечение, тесно переплетающееся с реальностью. Подобные квесты ждут тех, кто:

хочет вжиться в коллектив, стать его частью;

планирует провести досуг с друзьями;

желает проверить внимательность, ловкость, силу, логическое мышление;

не может без острых ощущений;

хочет испытать настоящий страх, волнение, тревогу и выйти из игры победителем;

решил продемонстрировать свои умственные или физические способности;

подумывает над оригинальным празднованием дня рождения, организацией незабываемой корпоративной вечеринки.

Вы можете оказаться в заброшенном доме, кишащем нечистой силой, покинутом приюте или уникальной лаборатории — выбор всегда остается за клиентом.

Чем удивит «Клаустрофобия»?

Занимательные перфомансы и не только ждут участников развлекательного проекта. От обычных квестов с определенной сюжетной линией, ограниченностью по времени и конкретной целью эти представления отличаются еще большей непредсказуемостью. В каждом перфомансе задействованы профессиональные актеры. В любую минуту они могут разрушить ваши планы, помешать или помочь добиться цели.

Участники всегда оказываются в самом центре удивительных, страшных, невероятных событий. Сценарии перфомансов разрабатываются с учетом психологических особенностей людей с разными характерами. Поэтому они интересны всем. При выборе конкретного квеста можно ориентироваться на тематику (детективная, приключенческая, ужасы, фантастическая), рейтинг и отзывы реальных участников. Весело, интересно, страшно, будет каждому, кто решится на настоящий перфоманс со своей командой единомышленников.

Источник: «Клаустрофобия» — официальный сайт.