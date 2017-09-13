Как нарисовать лошадь карандашом

Как поэтапно нарисовать лошадь: для начинающих

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Стоит отметить, что это занятие не является легким. Но чтобы упростить задачу, лошадь вначале рисуют схематически, используя геометрические фигуры. Если все этапы работ будут выполнены правильно, изображение получится достаточно реалистичным.

Для работ, понадобится следующее:

простые карандаши различной степени твердости; чистые листы бумаги или ватман; качественный ластик; точилка.

Как правильно нарисовать лошадь начинающим живописцам

Изображение лошади может быть различным. Некоторые художники рисуют их в бегу, стоящими или вставшими на дыбы. Чтобы правильно изобразить коня, нужно уделить особое внимание всем деталям.

Грива должна быть обязательно с челкой. Около копыт можно прорисовать щеточки. Глаза некоторые художники обрамляют ресничками. Для того чтобы получились правильные пропорции, внимательно изучите все детали.

Начинающие живописцы должны уметь рисовать лошадь. Ознакомившись с рекомендациями опытных художников, можно без труда постичь все азы живописи и ознакомиться с главными нюансами рисования коня.

Лошадь является грациозным и благородным животным. Поэтому художники очень часто ее изображают на полотнах. Передать всю красоту очертаний этого создания не так просто, как может показаться на первый взгляд. О том, как правильно рисовать лошадь, знает каждый. Но если соблюдать основные правила, все получится.

Как нарисовать лошадь легко и просто

При рисовании коней, художники придерживаются определенных правил. Придерживаясь их, можно избежать многих затруднений.

Вначале, следует четко обозначить границы будущего рисунка. Можно набросать прямоугольник, где будет располагаться животное.

Затем необходимо нарисовать основу головы. Для этого, выберете верхний левый угол прямоугольника, где нарисуйте треугольник среднего размера. Углы фигуры не должны быть острыми, закруглите их.

Теперь набросайте два овала. Располагайте их относительно друг друга под углом. Данные элементы являются основой для рисования грудной клетки и крупа лошади.

Между получившимися овальными кругами, нарисуйте еще один овал. Он должен располагаться горизонтально, соединяя два первых. Все линии должны быть плавными, без изломов.

Приступайте к прорисовыванию ног коня. Для этого, легкими точками отметьте, где будут располагаться изгибы конечностей. Соедините линиями все точки. Колени располагайте достаточно высоко. При этом поддерживайте гармоничные формы. Они должны быть максимально естественными.

После, дорисуйте ноги, сделав их мускулистыми, и нарисуйте копыта. Пятки должны быть немного подняты вверх. Копыта изображайте в виде трапециевидных форм. Колени лошади немного выступают вперед. Вначале нарисуйте передние ноги, а затем задние.

Задние конечности лошади выше колен значительно полнее и мускулистей. При рисовании ног соблюдайте пропорции. Они не должны быть одинаковы.

Теперь приступите к рисованию шеи. Придерживайтесь правила золотой середины. Шея не должна быть слишком толстой и наоборот, чересчур тонкой. Она должна быть в меру мощной, грациозной и немного изогнутой. Двигайтесь карандашом легко и плавно.

Прорисуйте более четкие линии туловища и ног. Используя ластик, аккуратно уберите все лишние детали, стараясь не оставлять разводов.

Приступайте к рисованию головы. Старайтесь нарисовать морду природной и выразительной. Нарисуйте ноздри и уши. Глаза коня сделайте в меру большими.

Хвост можно нарисовать распушенным от ветра, коротким или длинным. На картинах некоторых художников можно встретить коней со стриженными или заплетенными в косички хвостами. Чтобы придать изображению динамизм, рисуйте хвост, который свободно развевается от ветра. Таким образом, создастся впечатление, что конь бежит.

Нарисуйте мышцы животному. Для этого, отметьте штрихи в области задних и передних ног, а также на шее.

После, нарисуйте лошади пышную гриву. Она может быть приподнята кверху или спокойно лежать на шее.

Аккуратными и мягкими линиями прорисуйте суставы конечностей.

Чтобы изображение было более естественным и объемным, набросайте тени с помощью мягкого карандаша. Лишнее удалите ластиком.

Лошадь готова.

Как нарисовать лошадь карандашом поэтапно начинающим художникам