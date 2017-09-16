Высококлассные услуги по поиску патронажных сестер для проживающих в Москве и области



«МосМедПатронаж» – компания, оказывающая услугу по поиску патронажного персонала на высоком уровне. Квалифицированные сиделки для тяжелобольных, пожилых людей и инвалидов. Менеджеры курирует работу предоставленных сотрудников в круглосуточном режиме. Сотрудничество с Департаментом социальной защиты населения города Москвы, медицинскими и реабилитационными центрами. Заказчику подберут сиделку в соответствии с требованиями по уходу и необходимости присутствия.

Как ведется поиск и трудоустройство патронажных сестер

Компания располагает обширной базой с данными специалистов, способных оказать квалифицированный уход вашему близкому человеку. Сотрудничество с Департаментом социальной защиты, медицинскими и реабилитационными центрами позволяет в кратчайшие сроки найти подходящих кандидатов.

Заказчику высылается форма для подписания договора, и направляются кандидаты на проведение непосредственного собеседования. С устроившей сестрой заключается договор. Принятого сотрудника круглосуточно курирует наш менеджер. Осуществляется не только контроль, но и консультационная деятельность по вопросам решения задач обеспечения квалифицированной помощи. Координаторы располагают большим опытом работы в сфере патронажа, поэтому любые вопросы решаются в короткий срок.

Сотрудник получает зарплату за фактически отработанное время непосредственно у заказчика. Ему нет необходимости оставлять «пост», чтобы приехать в офис за вознаграждением.

У заказчика есть право потребовать замену сотрудника, если по каким-то причинам продолжение сотрудничества оказалось невозможным. Причем ограничений на количество замен нет.

Опыт работы и рекомендации кандидатов



Оказывая услуги наши специалисты берут на себя полную ответственность за предоставленного работника. Именно поэтому, каждый кандидат для занесения в базу тщательно проверяется – мы собираем о нем отзывы, рекомендации, проверяем опыт и благонадежность.

Сиделка часто становится практически членом семьи, если уход осуществляется длительное время. Иногда пациента сопровождают вплоть до его последнего дня. Это очень ответственная и эмоционально сложная работа, поэтому здесь не бывает случайных людей.

Менеджеры-кураторы ежедневно оценивают работу сотрудников и следят за тем, чтобы исполнялись все договоренности, согласно указанным пунктам соглашения. Для больного очень важно осуществлять весь перечень услуг, предписаний врача и строго отслеживать изменения в состоянии, чтобы иметь возможность вовремя оказать помощь.

На персонал «МосМедПатронаж» можно положиться в любое время. Даже если случилось что-то экстренное, мы придем вам на помощь, ваш близкий человек не останется без качественной поддержки.

Заказ услуг осуществляется в круглосуточном режиме:

(499) 157-90-91;

(495) 648-80-44;

(495) 648-80-04;

(495) 648-80-02.

info@mosmedpatronage.ru

Индекс:125057 Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, оф. 507