Как увлажнить кожу?

Как увлажнить кожу – эта проблема волнует женщин в любом возрасте, так как сухость, шелушение и чувство стянутости доставляет не только дискомфорт, но и портит внешность.

Обезвоживание влияет на кожу отрицательно: сухость и шелушение провоцирует истончение кожи, снижение тонуса и заложение ранних морщин. От недостатка влаги человек выглядит усталым и старше своих лет.

Неправильно считать, что влага необходима лишь сухой коже, жирная и нормальная кожа нуждаются в ней не меньше. Отсутствие комплексного увлажнения отрицательно влияет на кожу, ускоряя появление первых возрастных изменений.

Что же входит в комплексное увлажнение?

Питьевой режим

Неправильно считать, что увлажнить кожу можно, лишь используя косметику. Недостаток воды – это главная причина обезвоживания организма. При обезвоживании сгущается кровь, снижается активность ферментов и плохо выводятся продукты распада метаболизма. Все это не лучшим образом отражается на коже.

Вода в человеческом организме находится в связанном виде и входит в состав гиалуроновой кислоты, коллагена и межклеточной жидкости, которые как раз отвечают за красоту и упругость кожи. Молекулы этих соединений не проникают внутрь дермы при их нанесении на поверхность. Поэтому крема с этими веществами не снимают дефицит влаги в организме. Поэтому минимум полтора литра чистой воды в день положено выпить. Если потоотделение повышенное, то этот объем следует увеличить.

Полноценный рацион питания

Не зря говорят, что кожа отражает привычки нашего питания, в том числе и вредные. Состояние кожи – это индикатор работы желудочно-кишечного тракта. Нормализация функционирования желудка и кишечника – это залог усвоения витаминов и минералов, попадающих с пищей. Все знают прописные истины: исключить копчености, жареное и жирное, еду с консервантами. Все эти продукты лишь откладываются на талии и ведут к засорению организма.

Введите в рацион постное мясо, рыбу, кисломолочку, крупы, овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб, растительные масла и орехи. Кожа получит полноценный набор витаминов, минералов и аминокислот и отблагодарит вас своим ровным цветом и упругостью.

Тем, кто отказывается от мяса, важно восполнять дефицит железа, так как он ведет к сухости кожи.

Консультация косметолога

Питание и питьевой режим помогают, когда кожа изначально молодая и без проблем. Но если вы перешагнули определенный возрастной рубеж, то только коррекцией рациона и питьевого режима не обойтись. На помощь следует призвать более эффективные методы: клиника косметологии Ханбике решает проблему сухости, стянутости и снижения тонуса кожи.

Лучшие процедуры для увлажнения кожи:

Маски

Мезотерапия

Биоревитализация

Мезотерапия подходит для женщин, начиная с 25 летнего возраста. Но если есть проблемы, то ее можно проводить и раньше. Начиная с 35 лет, одной мезотерапии будет недостаточно. Тогда наилучший эффект даст биоревитализация – инъекционная терапия гиалуроновой кислотой. Именно ее дефицит способствует увяданию кожи.

Страх перед инъекциями заставляет отказаться от биоревитализации, а зря. Именно доставка гиалуроновой кислоты непосредственно в дерму позволяет быстро и эффективно реанимировать даже самую сухую кожу.

Таким образом, заботьтесь о своем лице: полноценно питайтесь и отдыхайте, старайтесь выдерживать питьевой режим и два раз в год проходите курс биоревитализации. Это позволит вам оттянуть появление первых возрастных изменений.