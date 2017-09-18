Контурные карты по географии 7 класс Дрофа, Дик

Контурные карты по географии для 7 класса Дрофа, Дик – это уникальный учебный материал, благодаря которому школьники смогут более детально изучить территории не только родной страны, но и всей планеты. Данное пособие содержит ряд пустых карт голубого цвета, на которых изображены 5 огромных материков с омывающими их океанами, а также отдельные карты каждого из этих материков.

На полях, под топографическими рисунками, содержится перечень вопросов и заданий, которые семиклассники обязаны выполнить, воспользовавшись соответствующим атласом, который идет в комплекте с контурными картами.

ГДЗ представлены четкими широкоформатными изображениями уже готовых заполненных контурных карт, в которых выполнены все задания и соблюдены все требования .

Какие задания имеют место быть?

Среди заданий, которые могут ставиться перед учеником на контурных картах мира, наиболее типичными являются следующие:

Подписать все материки;

Обозначить ряд стран по определенному признаку;

Подписать города-столицы определенных стран;

Подписать и обозначить все океана;

Обозначить моря, омывающие определенные страны и местности;

Указать самые глубокие, полноводные или протяженные реки;

Подписать легендарные озера или другие водоемы

Что же касается контурных карт каких-либо материков, то здесь, как правило, школьника просят обозначить все полезные ископаемые, добываемые на данной местности; крупные АЭС и ГЭС; нарисовать возможные торговые пути и маршруты; указать все моря и океаны, омывающие данную местность; указать все порты, конечно, при их наличии.

Особый раздел

Особым разделом данных контурных карт являются пустые карты Российской Федерации, они же и являются самыми сложными и трудоемкими в процессе заполнения. Это объясняется тем фактом, что сопровождающие их задания, требуют выполнения следующих действий:

Указать все региональные и административные единицы, подписать их столицы;

С помощью условных обозначений указать те или иные зоны добывания полезных ископаемых;

Указать все ГЭС, АЭС, крупные торгово-промышленные комплексы;

Подписать все реки, моры, озера и другие водоемы;

И т.д.

Таким образом, мы видим, что заполнение контурных карт – это не совсем простое дело, которое, к тому же, требует немало внимания и концентрации. Для того чтобы облегчить процесс их заполнения, можно воспользоваться готовыми ГДЗ, которые размещены на сайте https://gdz-putina.io/7-klass/535-geografiya/218-konturnye-karty-drofa. Это значительно сэкономит время и упростит данную процедуру.