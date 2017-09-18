Промышленные газовые плиты для ресторанов и кафе

Рентабельность любой точки общепита в наши дни зависит не от мастерства повара, а от быстроты приготовления качественной еды. Люди привыкли жить в сумасшедшем ритме, поэтому вместо изысканных блюд выбирают быстрый и калорийный фастфуд, который можно перехватить по дороге на работу или домой. За результат в современном кафе отвечают промышленные газовые плиты — компактные агрегаты для теплообработки сырья с высокой производительностью. У расположенных в центре города заведений нет проблем с электропитанием, но владельцы кафе все равно выбирают модели, работающие на голубом топливе. Они в несколько раз экономичней и быстрей прогреваются до оптимального состояния.

Конструкция плит напоминает устройство похожих агрегатов бытового назначения. Есть аналогичная рабочая поверхность, где расположено от 2 до 6 конфорок прямоугольной или квадратной формы. Также производители встраивают дополнительные нагревательные зоны и жарочные шкафы. Кроме классических горелок с одним рядом пламени, все чаще встречаются модели с двумя или тремя кольцами огня. Во время работы они создают большую мощность, поэтому еда приготавливается за считанные минуты. Также многорядная конфорка позволяет равномерно прогревать дно посуды, что играет ключевую роль при жарке или тушении продуктов. Помимо газовых моделей, на кухнях ресторанов получили широкое распространение индукционные промышленные плиты с хитрым способом нагрева. Не секрет, что у такого аппарата в основании конфорки находится обмотка трансформатора. По ней пробегает ток с определенной частотой, который вызывает электромагнитные колебания в корпусе посуды. По сути, стоящая сковорода на плите превращается во вторую обмотку. В результате происходит нагрев без дополнительных потерь энергии. Единственный нюанс: для индукционных моделей нужна специальная посуда с ферромагнитными свойствами.

При выборе плиты хозяин заведения опирается на мощность изделия и габаритные размеры. Вся линейка техники разбивается на отдельные группы. В одной находятся плиты, подходящие для точек общепита, куда сможет зайти пообедать одновременно 120 человек, а в другой — модели, рассчитанные на обслуживание 200 персон. В ресторанах, реклама которых обещает большое разнообразие блюд, требуется повышенное количество рабочих поверхностей. Это позволяет за одну смену успевать приготовить блюда как с долгой термической обработкой, так и с быстрой.