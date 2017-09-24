Нюансы зарядки гироскутера

Любая техника требует, чтобы ей уделяли внимание, поэтому если вы собрались покупать гироскутер, нужно научиться правильного заряжать его, ведь от этого напрямую зависит период его службы. Мнение о средствах передвижения гироскутеры перевернули как только появились на рынке. Придерживаясь некоторых хитростей в эксплуатации, можно продлить жизнь своего устройства и получать удовольствие от повседневной езды.

Как только вы заметили, что зарядка садится, то прежде чем подключить разъем питания к сети, нужно проверить его на отсутствие влаги. При подключении важно правильно вставить штекер и дождаться индикатора зеленого цвета. С проводом зарядки нужно быть аккуратным, чтобы провода не перекручивались и не зацеплялись ни за какие посторонние предметы.

Непосредственно при самой зарядке гироскутера нужно соблюдать предосторожности. Принципа зарядки нужно придерживаться, так же, как и зарядки телефона. Новый аккумулятор нужно полностью разрядить и зарядить, а потом заряжать по необходимости. Разряженную батарею можно узнать по красному мигающему индикатору. Как только мигает зеленый индикатор во время прямого подключения, так и сразу же можно отключать зарядку.

Чтобы заряжать гаджет нужно пользоваться исключительно той зарядкой, которая идет в комплекте. Если пренебрегать этим правилом, то может возникнуть преждевременная порча аккумулятора. Долгое отсутствие подзарядки также может привести к разрядке аккумулятора, поэтому хотя бы раз в неделю нужно подзаряжать гаджет.

Негативно на емкости аккумулятора сказывается и неправильное хранение – нельзя эксплуатировать при негативных температурах или оставлять гироскутер в прохладном помещении. Во время езды старайтесь, чтобы гнездо подзарядки не контактировало с влагой, а если такое произошло, то нужно подождать, пока подсохнет.

Повременить с подзарядкой следует в таких случаях:

вытекает жидкость из батареи или от нее исходит неприятный запах;

гироскутер использовался в экстремальных условиях;

разъем для зарядки загрязненный.

Все вопросы, как заряжать гироскутер, рассеиваются, если несколько раз осуществить манипуляции правильно, а потом все действия будут проходить автоматически. На сайте www.Giroskuter-kupi.ru можно ознакомиться более подробно с техническими характеристиками тех или иных моделей скутеров, точно узнать емкость аккумулятора и оценить внешний вид.