Почему в нашей стране люди все чаще выбирают кремацию

Кремация представляет собой современный вид погребения усопших, который с каждым годом становится все популярней в нашей стране. Это обстоятельство вызвано большой плотностью населения в крупных городах и небольшим количеством свободных земельных участков под обычные кладбища. Также по сравнению с традиционным методом захоронения она имеет очень много важных преимуществ. В тех городах, где имеются крематории, процент кремации усопших варьирует в пределах 45-61,3%. Необходимость данной процедуры даже признала РПЦ. Теперь батюшки могут отпевать усопших непосредственно в крематориях.

Современная кремация отличается следующими позитивными сторонами:

Стоимость такого погребения в среднем на 25-40% ниже традиционных похорон на кладбищах. Особенно это важно в условиях экономического кризиса для мало и среднеобеспеченных семей.

Не возникает угрозы для здоровья и жизни обычных людей, которая характерна для традиционных кладбищ. Это обстоятельство также улучшает экологическую ситуацию и снимает санитарно-эпидемиологическую напряженность.

Для организации кремационного комплекса нужно в 50-100 раз меньше площади земельного участка, чем для обычного кладбища.

Колумбарные захоронения надежно защищены от разрушений вследствие действий вандалов или стихии.

Заказчикам предоставляется большой выбор дополнительных услуг.

Подобный вид погребения морально менее тяжелый для родственников и близких усопшего. Непосредственно саму процедуру захоронения останков они могут провести в течение года, тогда как на организацию обычных похорон у них есть всего несколько дней.

Кремация по времени занимает всего пару часов. Чаша с прахом небольшого размера, что позволяет поместить ее в колумбарную нишу или хранить дома. Также прах можно будет развеять по ветру или в другом месте согласно пожеланиям усопшего.

Помимо практических моментов, кремация имеет и много других социальных и градостроительных преимуществ по сравнению с традиционными захоронениями. Она помогает уменьшить негативные социальные моменты все возрастающей стратификации общества. Можно значительно облагородить места урновых захоронений, сделать их более комфортными для посещения людьми. Такая процедура позволяет каждому человеку реализовать свое законное право на выбор желаемого вида погребения.

Подробнее информацию о проведении кремации на территории Краснодарского края можно узнать на сайте Краснодарской ритуальной службы: https://ritual-kuban.ru/cremation/