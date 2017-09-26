Фулфилмент для интернет-магазинов

Любой владелец интернет-магазина при увеличении объема продаж сталкивается с необходимостью организации склада и курьерской службы. Но такие расходы далеко не всем по силам. На выручку приходит фулфилмент для интернет-магазинов. Данная услуга позволяет делегировать все этапы, возникающие после оформления заказа. Что представляет собой данная услуга для покупателя и продавца?

Задачи фулфилмента

Данная услуга позволяет существенно сократить инвестиции, которые требуются на организацию и развитие собственного склада. В результате появившиеся средства можно вложить в развитие бизнеса и в рекламу, а не в затраты на обустройство помещений.

Фулфилмент решает следующие задачи:

Прием и хранение товаров на складе;

Обработку поступающих заказов;

Комплектацию и упаковку заказов;

Подготовку сопроводительной документации и доставку товара;

Осуществление контроля за перемещением заказа;

Получение оплаты;

Обработку возвратов при их появлении.

Количество операций напрямую зависит от специфики и товарооборота интернет-магазина. Проще заключить договор с надежным фулфилмент-центром, чем заниматься данными процессами самостоятельно. Если отсутствует опыт, можно столкнуться с бесполезным вложением средств. Вам не придется самостоятельно решать вопросы с хранением и доставкой товаров клиентам, если вы воспользуетесь услугой фулфилмент. Пройдя по ссылке, вы можете заключить договор и получить всю необходимую информацию. Данная услуга способствует развитию вашего бизнеса без серьезных вложений.

Можно выделить следующие преимущества для интернет-магазинов:

Упрощение работы с клиентами за счет минимизации своего участия в большинстве процессов;

Экономия на арендной плате и оплате дополнительных работников;

Возможность самовывоза со склада для клиентов, если им неудобно ждать курьера;

Постоянное наличие оговоренного количества товаров на складе, что делает товар доступным для заказа в любое время.

Таким образом, фулфилмент-центр выполняет роль посредника между продавцом и покупателем, облегчая прохождение всех процессов работы. Вам не придется разбираться в сложной цепочке процессов, а покупатель получает высококачественный сервис благодаря отлаженной работе. На складе товары принимаются отдельно независимо от их количества. Это сохраняет первоначальное качество и не приводит к порче некоторого количества товаров. Чтобы воспользоваться услугой, просто заключите договор. Вам не придется тратить много времени и сил на сложные операции, а клиенты будут довольны предоставляемым сервисом.