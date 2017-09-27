Каркасный бассейн Intex: лучший выбор для загородного участка

Купальный сезон в нашей климатической полосе длится всего ничего, около четырех месяцев, и то, если лето обрадовало солнечной погодой. А как продлить удовольствие от водных процедур и не зависеть от капризной погоды? Очень просто: купить каркасный бассейн Intex. Привез изделие в сборе на свою фазенду, достал из коробки и через полчаса перед вами полноценный искусственный водоем. Каркасная модель лучше надувной хотя бы потому, что ее борта не растягивает скопившаяся дождевая вода. Все благодаря жесткой конструкции из металлических или пластмассовых трубок, диаметр которых тщательно подобран инженерами, а узловое соединение рассчитано на прочность. Надежный каркас несет в себе еще одно преимущество: такой бассейн практически не ограничен в размерах. Производители предлагают модели, из которых можно собрать резервуар в половину загородного участка, где сможет купаться вся семья и гости, тогда как надувное изделие является всего лишь «лягушатником» диаметром в три метра.

Наличие каркаса и опоясывающая полипропиленовая лента способствуют тому, что в бассейне смогут резвиться взрослые и дети, а хозяин не будет переживать о деформации бортов от искусственных волн и соударения больших объемов воды. Устанавливается сборная чаша силами двух человек всего за 30-45 минут. Такие изделия служат от 7 до 10 лет. С краев конструкции предусмотрен тент, который закрывает борта до половины высоты. Это мера помогает защитить бассейн от скопления дождевой воды, вместе с которой попадает грязь, мусор и листья. Сборно-разборные конструкции бывают сезонные и морозоустойчивые. Но в нашей полосе лучше не оставлять водный аттракцион до Нового года, иначе после обильных зимних снегопадов ваш бассейн будет сложно откопать. Объем резервуара бывает разным, иногда достигает 255 кубометров.

Можно сделать следующий вывод: каркасный бассейн от компании Intex-Leader подойдет для владельцев больших загородных участков, которые желают видеть рядом с домом надежный и устойчивый искусственный водоем, прочно стоящий на земле и защищенный от опрокидывания. Это вариант во многом выигрывает у капитальной чаши, под основанием которой придется рыть экскаваторами котлован. Представляете, во что превратятся ваши грядки и клумбы с цветами на участке? Добавьте сюда еще затраты на заливку бетонной монолитной конструкции, и желание возвести капитальный бассейн у вас быстро пропадет.