Ремонт «БМВ» в надежном сервисном центре

Автомобили BMW третьей серии были необычайно популярны в нашей стране, причем их кузов собирался в Калининграде, и лишь некоторые модификации приезжали прямо из Германии. Седан имел индекс E90. Отечественная сборка не вызывала особых претензий, лакокрасочное покрытие было долговечным, поэтому при покупке всегда можно было определить: покрашен автомобиль или нет. Архитектура кузова довольно простая, что облегчало ремонтные и восстановительные работы. Чаще всего модель поставлялась с дополнительной буквой i на маркировке, что означало присутствие бензинового мотора. Собственно, основная проблема седана и заключалась в этом агрегате. Цепь ГРМ в моторе живет не дольше 150 тысяч километров. Из-за динамичного растяжения рано или поздно зубья начинают перескакивать, что может привести к стопору поршней в цилиндрах. Водителям, услышавшим стук в двигателе, нужен срочный ремонт «БМВ», поэтому обращайтесь в сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте bmwcenter.moscow. Там располагается компания «БМВ-центр на Кутузовском», где работает множество опытных мастеров.

Как правило, на «трешку» ставят обычные рядные четырехцилиндровые моторы объемом 1,6 и 2 литра. Это прекрасные силовые агрегаты, которые выдают много «лошадок», несмотря на компактные размеры. Но после 100 тысяч пробега водители замечают следующие неполадки: протекают уплотнительные кольца рядом с натяжителем цепи ГРМ, а еще ослабевает болт крепления от постоянных вибраций. Главное, чтобы автомобилист регулярно проходил диагностику в автосервисе, тогда эти мелочи не повлияют на общую работу мотора.

Еще один «подарочек» от немецких инженеров: отсутствие масляного щупа. Теперь автомобилист не может самостоятельно проверить уровень технической жидкости. За него всю работу выполняет миниатюрный датчик, установленный в нижней части поддона. Этот измеритель передает информацию на компьютер, но через 100 тысяч километров пробега начинает исправно врать. Ошибочные показания приводят к тому, что мотор начинает работать без смазки. Чтобы определить объем масла, иногда требуется его просто слить. Мастера в автосервисе утверждают, что подобные неприятности связаны с качеством российского топлива, которое смешивается с маслом и влияет на работу датчика. Ведь подобные неполадки не возникают с пригнанными из Германии автомобилями, у которых приборы показывают 200 тысяч километров пробега, а то и больше.