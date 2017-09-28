Сложности перевода банковской документации — кому доверить эту задачу

Одна из самых сложных задач – перевод финансовых документов, межбанковской коммуникации:
- Обилие специфической терминологии, аббревиатур, таблиц, условных обозначений. Наименьшее количество сложностей возникает с английскими текстами, потому что переводчику нужно знать только два языка. Немецкая банковская документация часто содержит англицизмы, поэтому специалисту требуются дополнительные знания, помощь. Переводчики как здесь быстро справятся с поставленными задачами благодаря поддержке со стороны консультантов из разных стран.
- Строгое соответствие правилам ведения банковского документооборота. Если они будут нарушены, бумага утратит юридическую силу. Поэтому многие банки передают перевод на аутсорсинг специализированным бюро.
- Дополнительная техническая документация. Она часто сопровождает бизнес-планы, заявки на кредитование для покупки оборудования. Эта сфера требует комплексной работы, которую проводят такие бюро, как masterperevoda.ru.
- Оперативность. Для бизнес-деятельности важна скорость, поэтому многие переводы нужны срочно. Часто речь идет о больших документах на 100 и более страниц, требующих корректной адаптации в течение нескольких дней.
Как переводятся банковские документы
Большинство крупных финансовых учреждений, работающих на международном рынке, принимает на работу нескольких переводчиков с английского – самого распространенного языка в мире бизнеса. Остальные задачи передают на аутсорсинг бюро переводов. Их преимущества:
- штат профильных специалистов;
- консультации с носителями языка из разных стран мира;
- многоуровневая проверка лингвистического, юридического соответствия;
- нотариальная заверка, доставка готовых документов, дистанционное обслуживание.
Стоимость таких услуг ниже затрат на оплату труда штатных специалистов.
У кого заказать перевод финансовой документации
При выборе исполнителя нужно помнить о конфиденциальности банковской информации. Предпочтение рекомендуется отдать исполнителям, которые предоставят договор, где будут прописаны гарантии неразглашения третьим лицам.
Принять решение о сотрудничестве помогут именитые клиенты. Крупные компании пренебрегают услугами непрофессионалов.
Прописанная в договоре цена должна соответствовать сложности поставленной задачи. Стоимость перевода банковских документов (чеков, векселей) ниже изобилующего техническими терминами бизнес-плана.
Важно заключить договор, где будут прописаны сроки, оплата, гарантии.