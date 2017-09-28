Сложности перевода банковской документации — кому доверить эту задачу

Одна из самых сложных задач – перевод финансовых документов, межбанковской коммуникации:

Обилие специфической терминологии, аббревиатур, таблиц, условных обозначений. Наименьшее количество сложностей возникает с английскими текстами, потому что переводчику нужно знать только два языка. Немецкая банковская документация часто содержит англицизмы, поэтому специалисту требуются дополнительные знания, помощь. Переводчики как здесь быстро справятся с поставленными задачами благодаря поддержке со стороны консультантов из разных стран.

Строгое соответствие правилам ведения банковского документооборота. Если они будут нарушены, бумага утратит юридическую силу. Поэтому многие банки передают перевод на аутсорсинг специализированным бюро.

Дополнительная техническая документация. Она часто сопровождает бизнес-планы, заявки на кредитование для покупки оборудования. Эта сфера требует комплексной работы, которую проводят такие бюро, как masterperevoda.ru .

Оперативность. Для бизнес-деятельности важна скорость, поэтому многие переводы нужны срочно. Часто речь идет о больших документах на 100 и более страниц, требующих корректной адаптации в течение нескольких дней.

Как переводятся банковские документы

Большинство крупных финансовых учреждений, работающих на международном рынке, принимает на работу нескольких переводчиков с английского – самого распространенного языка в мире бизнеса. Остальные задачи передают на аутсорсинг бюро переводов. Их преимущества:

штат профильных специалистов;

консультации с носителями языка из разных стран мира;

многоуровневая проверка лингвистического, юридического соответствия;

нотариальная заверка, доставка готовых документов, дистанционное обслуживание.

Стоимость таких услуг ниже затрат на оплату труда штатных специалистов.

У кого заказать перевод финансовой документации

При выборе исполнителя нужно помнить о конфиденциальности банковской информации. Предпочтение рекомендуется отдать исполнителям, которые предоставят договор, где будут прописаны гарантии неразглашения третьим лицам.

Принять решение о сотрудничестве помогут именитые клиенты. Крупные компании пренебрегают услугами непрофессионалов.

Прописанная в договоре цена должна соответствовать сложности поставленной задачи. Стоимость перевода банковских документов (чеков, векселей) ниже изобилующего техническими терминами бизнес-плана.

Важно заключить договор, где будут прописаны сроки, оплата, гарантии.