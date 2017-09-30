Самостоятельная физиотерапия: выбираем медтехнику для дома

Под медтехникой подразумевают большой комплекс приборов, которые лечат или восстанавливают организм после длительного нахождения в больнице. В категорию можно записать как современные роботизированные щупы для проведения операций с микроразрезами ткани, так и обычные градусники и массажеры. Отдельный раздел: медтехника для дома, которую рекомендуется покупать в компании TopZdrav для лечения без посещения больницы или проведения реабилитации. Использование компактных аппаратов для физиотерапии гораздо удобней, чем стояние в очередях на прием или для записи в регистратуре. Но это — не панацея от полноценного лечения. Часто устройства подобного класса оказывают оздоравливающее воздействие на организм с помощью переменного или постоянного тока малой силы, магнитного поля, инфракрасного или лазерного излучения. Но лучше ими пользоваться аккуратно и только после консультации у врача, который расскажет, сколько времени должна длиться процедура и на какие точки тела воздействовать.

Если вы восстанавливаетесь после неприятного недуга, то аппараты для физиотерапии помогут снизить количество употребляемых лекарств. Не верьте рекламе и мнению неосведомленных людей, которые утверждают, что устройством можно «лечиться», если вдруг что-то заболело. Физиотерапевтические процедуры всегда проводятся с определенными интервалами и частотой, о чем расскажет ваш врач. Не забывайте, что при разработке приборов для домашнего использования инженеры заложили в них более щадящее воздействие по сравнению с аппаратами в больнице, поэтому для полного выздоровления придется пройти больше сеансов. Самостоятельная терапия вообще запрещается, если у человека в теле кардиостимулятор или есть заболевание крови. В некоторых случаях перед началом лечения надо проконсультироваться у дерматолога.

Если вы хотите, чтобы домашняя физиотерапия принесла только пользу для организма, то при выборе прибора следуйте ряду простых правил. Покупка не должна совершаться с рук или в торговых точках неспециализированного типа, иначе велика вероятность получить небезопасное устройство. Обязательно обращайтесь в проверенный интернет-магазин TopZdrav, где на каждый товар предоставляют сертификат качества. Физиотерапию в домашних условиях надо проводить без спешки, после сеанса выделите организму 20-30 минут на отдых. Не забывайте консультироваться с врачом о своем лечении.