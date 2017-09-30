Как бороться с вросшим волосом

Проблема нежелательных волос достаточно популярна, поэтому многие ищуют методы как бы ее решить. Для этого использую различные методы — удаление волос с помощью воска, сахара или аппаратов, таких как фотоэпилятор. Исходя из того, насколько же глубоко в кожу врос волос и зависит напрямую само решение проблемы:

Если ещё не начался воспалительный процесс и волоски не глубоко расположены, то можно провести пиллинг, предварительно при этом распарив кожу. После пиллинга обязательно смягчите свою кожу лосьоном. Процедуру можно проводить на ежедневной основе. В качестве скраба могут подойти морская соль либо кофе. Если наличествует воспаление, вначале его необходимо снять посредством любых антибактериальных средств, таких как Мирамистин, фурацилин, настойка календулы. Когда воспалительный процесс будет полностью снят, то можно смело приступать к процедуре пиллинга. Если наличествуют уплотнение и покраснение, это свидетельствует про то, что волос находится уже достаточно глубоко. Тогда нужен именно механический метод удаления. Очень важно при этом знать как не занести туда инфекцию и не причинить никакого вреда своему здоровью. Для этого вам потребуются пинцет и иголка. Их необходимо предварительно простерилизовать любым дезинфицирующим веществом. Место вокруг гнойничка также нужно обработать спиртом. Перед удалением волоса нужно на место врастания приложить на несколько минут тёплый компресс. Из распаренной кожи вам будет намного легче достать вросший волос. Если волос на поверхности виден, то его можно выдернуть посредством пинцета. Но если волос размещен достаточно глубоко, то вам придётся воспользоваться иголкой. Окончив процедуру, место удаления необходимо обязательно обработать любым антисептиком, и потом к месту приложить холод.

Кроме профессиональных косметических средств имеются также и разные народные методы удаления вросших волос. Вот вам несколько из них:

Кофейный скраб

Это очень эффективный метод, для него нужно смешать кофейную гущу, немного геля для душа и 1 ст.ложку оливкового масла. Кроме вросших волос скраб отлично борется с целлюлитом и растяжками, тонизируя при этом и подтягивая кожу. Использовать его нужно 2 раза в неделю.

Солевой скраб

Это ещё одно доступное средство противо вросших волос. Вам потребуется 0,5 стакана соли, увлажняющий крем и 2 ч.ложки апельсинового масла. Все ингредиенты смешать до получения жидкой консистенции. И начинать данным скрабом растирать кожу. Такой скраб не приятно дерёт кожу, но эффективно вытаскивает вросшие волоски на поверхность. После его использования необходимо кожу ополоснуть холодной водой, потом вытереть её насухо и смазать специально приготовленным составом (смешайте в равных долях настойку календулы и салициловую кислоту). По окончанию процедуры смажьте свою кожу детским кремом.