Инструкция Дарсонваля для волос и лица

Дарсонвализация – это отличный физиотерапевтический метод, который оказывает лечебное воздействие на организм. По своей сути, лечение Дарсонвалем – это лечение электрическим импульсным переменным током с имеющейся частотой в 100-400 КГц, напряжением примерно 20 Кв и силой самого тока до 100-200 мА.

Перед тем, как применить любое физиотерапевтическое лечение, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Кто планирует приобретение портативного аппарата Дарсонваль для применения его в домашних условиях, рекомендуется посетить салон красоты и ощутить на себе действие ДАРСОНВАЛЯ, хорошо взвесить все ЗА и ПРОТИВ данной методики и обязательно проконсультироваться у врача – физиотерапевта, который вам даст дельные советы по поводу применения Дарсонваля в домашних условиях и расскажет какой именно риск несут в себе подобные процедуры.

Наша сегодняшняя статья посвящена теме: польза Дарсонваля, вред, показаниях и противопоказаниях к его применению, а также инструкции по его использованию.

Насколько же эффективен метод Дарсонвализации?

Эффективность процедуры Дарсонвализации может быть на все 100% оценена только лишь после того, как вы пройдёте полный курс процедур, оцените все промежуточные результаты, как положительные, так и отрицательные. Реакция каждого конкретного организма на Дарсонваль индивидуальна, и при этом возможно усугубление имеющейся ситуации – это должен каждый человек понимать, а в условиях салона красоты работники просто обязаны предупредить своего клиента про возможную негативную реакцию на данную физио процедуру.

Сама эффективность Дарсонваля подтверждается при регулярном его применении, то есть один пройденный курс за всю жизнь однозначно не сможет возвратить красоту и молодость, и не уберёт хронические очаги той либо иной инфекции.

Насколько же безопасно использование Дарсонваля, и какой может нанести вред здоровью данная процедура?

Хоть это и достаточно безопасная процедура, но стоит проконсультироваться с врачем. Самую большую опасность Дарсонваль представляет в плане фактора, который провоцирует рост разных злокачественных образований либо процесса перерождения доброкачественных опухолей в злокачественные. Очень часто люди даже и не подозревают про наличии у них подобного рода патологий, которая потом вдруг откуда не возьмись появляется без любых предшественников.