Дорожная разметка на страже безопасности

Корни дорожной разметки уходят глубоко в прошлое. Так в Древнем Риме использовали камни, уложенные поперек дороги – прототип современной «зебры», а разделительная центральная полоса, выложенная из известняка, имела место у инков на дороге из булыжников. Дорожная разметка уже тогда являлась способом организации безопасного передвижение по дорогам.

Активное распространение дорожная разметка получила с использованием асфальта и бетона в строительстве дорог. Эти материалы легко поддаются маркировке и хорошо держат нанесение. С течением времени разметка претерпевала изменения, экспериментально выявлялись наиболее броские и заметные формы и цветовые решения.

В настоящее время дорожная разметка производится в соответствии с едиными правилами.

После того, как вам удалось согласовать и подписать все необходимые документы с контролирующими структурами, вы сможете приступить к нанесению дорожной разметки.

Типы и виды разметки, приоритетность

Дорожная разметка сама по себе является независимым целостным ориентиром и носителем информации, но может выступать в комплексе с другими указателями и дорожными знаками.

По видам она подразделяется на разметку горизонтального и вертикального нанесения. Вертикальным является нанесение разметки на дорожную поверхность, а горизонтальным – все остальное.

Также разметку можно разделить на следующие типы: продольного нанесения, поперечного нанесения, стрелки и пиктограммы.

Разметка на дорогах может быть временной и постоянной, причем при одновременном их размещении в одной дислокации, руководствоваться нужно временной. Если же значение горизонтальной разметки противоречит значению дорожных знаков на одном и том же отрезке дороги, или не видны, к руководству принимаются дорожные знаки.

Методы нанесения разметки

Для постоянной разметки используется краска белого цвета, в некоторых случаях желтого и красного, например, в таких, как усиление пешеходных зон или места запрета стоянки. С 2017 года была введена голубая разметка — для мест платной парковки. Кроме красочного покрытия становится популярным нанесение дорожной разметки пластиком (термопластиком). Данный материал идеально подходит для шумовой разметки и поднятия «зебры» над уровнем дороги.

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