Дорожная разметка: особенности и преимущества

Дорожная разметка незаменима для организации правильного, четко отлаженного движения на проезжей части. Она выступает элементом безопасности, так как наглядно разграничивает дорожное полотно и разделяет потоки транспорта. Разметка должна наноситься в соответствии с принятыми нормативами ГОСТа, в том числе важны и материалы, которые используются для этих целей. Для этих целей предусмотрены специальные краски, которые наделены высокими техническими характеристиками.

Дорожная разметка используется для различных целей. С ее помощью обозначают край дороги, места, предназначенные для парковки, спуски и подъемы, участки с пересечениями дорог и перекрестками, разделительные полосы в пределах города и за его чертой, а также для указания участков, на которые въезд запрещен.

Какие материалы используются для нанесения дорожной разметки

Применение тех или иных материалов строго регламентировано ГОСТом, поскольку они должны отвечать ряду требований. К основным характеристикам относится:

отличная видимость, независимо от времени суток, погодных условий и осадков;

долговечность – используемая краска должна быть устойчивой к истиранию, что обеспечивает не только продолжительный срок службы, но и экономию, так как обновление можно проводить реже;

гарантия прочного сцепления колес автомобильного транспорта с покрытием дорожного полотна, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности.

Перед нанесением дорожной разметки рассчитывается эксплуатационная нагрузка, которая зависит от таких факторов как:

ширина дорожного полотна, по которому движется транспорт;

среднее количество машин, проезжающих данный участок дороги за сутки;

климатические факторы, например, большие перепады температуры, использование специальных средств в период гололедицы и т. п.;

качество материала, которое использовалось для строительства дороги (новое, шероховатое, гладкое, цементобетонное, с трещинами до 40 % или более и т. д.).

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