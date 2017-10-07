Ремонт квартиры от начала до конца

При покупке вторичного жилья или же квартиры в новостройке «под ключ» хозяева вправе повременить с ремонтом и заниматься интерьерными делами, потому как жить в приобретенной квартире вполне возможно. А переклеить обои или поменять входную дверь — вопрос легко решаем.

Информация подготовлена по материалам компании, осуществляющей ремонт квартир в Калуге под ключ , а также полный спектр ремонтно-отделочных работ.

Другое дело, если вы купили квартиру без черновой работы. Надо заметить, что в наши дни данное приобретение достаточно популярно среди эконом-класса. Поэтому и вопрос ремонта — далеко нередок. Значительная часть хозяев квартир в новостройках предпочитают отдавать ремонт в руки профессионалов и тем самым большую часть проблемы с черновой работой решать. Иная часть хозяев — доверяют своим собственным силам.

И в первом и во втором случае при организации ремонта необходимо учесть все расходы, которые понадобятся на каждом этапе. Итак, поговорим конкретно о том, какие этапы работ предстанут перед рабочими или самими хозяевами квартир в черновых работах:

Полы в квартире

Самый главный и самый основательный ремонт — это, конечно же, полы. На данном этапе обязательно нужно решить: будут ли полы теплыми или же нет. И в первом и во втором случае необходима цементная стяжка. Теплые полы также подразумевают прокладку:

демпферной ленты,

плит пенополистирола,

металлополимерных труб,

армирующей сетки.

На данном этапе необходимо большое внимание уделить уровню пола: он должен быть везде одинаков. Только после заливки цементной стяжки и периода ее усадки можно рассуждать о выборе типа чистового пола:

ламинированный пол,

деревянный паркет,

керамическая плитка,

линолеум,

ковролин,

дощатый пол.

Возведение перегородок

Для возведения стен можно использовать три типа материалов: пеноблоки, гипсокартон или кирпич. Гипсокартон в данном типе работ намного выигрывает в экономии времени, однако он не выдерживает больших нагрузок. Если же вы планируете использовать данный материал, то позаботьтесь о том, чтобы в перегородках были вставлены доски или профиля. Далее стены покрывают ровным слоем штукатурки. После чего решается вопрос выбора декора стен: поклейка обоев, покраска и т. п.

Прокладка электропроводки

Как правило, в квартирах новых домов без черновых работ электропроводка проведена только лишь до квартир. В самом помещении в соответствии со свободной планировкой сами хозяева решают, где будет проведено электричество, размещены розетки, элементы освещения и выключатели. Разводка проводов осуществляется одновременно с монтажом перегородок и практически всегда размещается под гипсокартоном. Также посредством клипс проводку крепят поверх стен под штукатурку.

Монтаж окон и дверей

Во многих домах при продаже новых квартир без черновых работ окна все таки присутствуют. Дело только вкуса: менять окна или оставлять их такими как они есть. Если замена необходима, то первоначально следует позаботиться о возведении черновых откосов, как для окон, так и для дверей. Черновые откосы для дверей делают из цементно-песочного раствора,а для окон используют гипсокартон. Межкомнатные двери устанавливаются уже после размещения входной двери и всех окон.

Отопление

Если вы установили теплый пол, то пора подумать и монтаже раздаточных гребенок. Для будущих радиаторов понадобится также разводка труб. Газовый или электрические котлы устанавливаются также по желанию и согласованию с соответствующими управляющими органами.

Установка сантехники

Только после разводки сантехнических коммуникаций в ванной комнате, кухне и туалете, можно укладывать на пол и стены гипсокартон, шпатлевку и штукатурку. Далее следует установка самой сантехники.

Потолки

При подготовке потолка следует определиться: какой тип установки у вас будет. Если потолок планируется реечный, то следует установить предварительно каркас. В случае потолка с использованием гипсокартона, дополнительная шпатлевка и покраска не требуется.

Расходные материалы

Итак, подведем итог группам расходных материалов для черновых работ в квартире:

материал для возведения внутренних перегородок, в том числе и для частичной перепланировки;

смеси для шпаклевания поверхностей стен и потока;

смеси для выравнивания поверхностей стен и потолка;

грунтовки;

смеси для заливки стяжки пола;

гипсокартон;

сетки штукатурные и малярные;

материал для гидроизоляции кухни, ванной комнаты и туалета;

плиточный клей.

По информационным материалам строительного портала компании http://stroidominvest.ru/portal