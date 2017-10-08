Привлекательная недвижимость в Испании: как выбрать лучший вариант



Испанский рынок недвижимости относится к одному из самых первых, кто практически восстановился от бушевавшего в мире экономического кризиса. И это уже заметно по тому, как подобными объектами интересуются все больше потенциальных инвесторов из других стран. Преимущественно зарубежные инвесторы обращают свое внимание на курортные регионы страны. Ведь Испания популярна прежде всего как престижный и доступный средиземноморский курорт. А также их привлекает в основном элитная недвижимость, которая и сосредоточена в данных районах.

Среди таких регионов особо выделяется побережье Коста-дель-Соль. И его популярность легко объяснима:

он самый южный в стране, а значит, самый приемлемый и комфортный по климату, здесь солнце светит 320 дней в году, а температура зимой не опускается ниже +18;

это один из экологически чистых регионов, так как здесь нет промышленности;

недвижимость на Коста дель Соль самая доступная по стоимости;

рентабельность региона;

Коста-дель-Соль считается самым безопасным, потому что здесь минимальный уровень преступности;

большой выбор жилья премиум-класса, так как в состав региона входит много городов, среди которых наиболее популярным считается Марбелья.

Что касается именно выбора элитной недвижимости, то он очень большой, здесь можно приобрести:

поместье, замок или особняк;

вложить денежные средства в индивидуальное строительство;

апартаменты (как на вторичном рынке, так и в новострое);

виллу с охраняемой и огражденной территорией, с бассейном и экзотическими зелеными насаждениями и т. д.

Стоит сказать, что недвижимость в Испании и непосредственно на побережье Коста-дель-Соль интересна для тех, кто умеет делать очень выгодные и приносящие существенную прибыль вложения. Тем более что эксклюзивность таких объектов проявляется в качестве жизни. К тому же это ваш шанс отдыхать круглый год. Ведь владелец подобной собственности и члены его семьи получают мультивизу шенгенского типа. Или же они вообще могут стать частью испанского колорита и культуры, получив вид на жительство.

А помогут с выбором, приобретением и улаживанием всех формальностей опытные и юридически грамотные специалисты агентства Damlex Realty, которое на сегодняшний день считается лидером по продаже элитной, эксклюзивной недвижимости в Испании. Так что благодаря профессионалам все вопросы будут решены грамотно и оперативно.