Что такое инженерно-экологические изыскания. Их цели и значимость

Перед началом строительных работ в обязательном порядке назначаются разного рода изыскания. Одни из наиболее значимых — инженерно-экологические изыскания местности. Их проводят параллельно с другими видами анализа, или в особом порядке.

Задачи инженерно-экологических изысканий (ИЭИ):

оценка природных условий той местности, которую планируют отдать под застройку;

прогнозирование предполагаемых изменений как территории, так и природной системы в целом.

Комплекс работ, который подразумевает инженерно-экологические изыскания для строительства, следует проводить, чтобы в будущем обезопасить экологию местности, защитить уже существующие построения от непредвиденных разрушений. В результате тщательных анализов и проверок специалисты обязаны подать отчет с обоснованиями по разрешению или запрету будущих строительных работ.

Этапы ИЭИ:

Процесс инженерно-экологических исследований окружающей среды может занимать длительное время. При этом специалисты выделяют несколько основных этапов его проведения:

подготовка (это этап, который предполагает сбор информации по указанной территории и анализ всех данных. В ходе подготовки специалисты определяют сроки будущих изысканий и их стоимость для заказчика);

полевые работы (сборы проб воды, воздуха, грунта, их развернутый анализ в лабораторных условиях);

камеральный – завершающий этап. Специалисты службы проводят анализ всех ранее полученных результатов, готовят отчет по всем требованиям нормативной документации.

Группа, которая проводит инженерно-экологические изыскания, формирует прогноз, насколько негативно может отобразиться строительство на экологии данного участка. В отчет обязательно включают перечень мероприятий, которые позволят снизить или полностью предотвратить негативное влияние строительных работ на состояние грунта, водных ресурсов и воздушных масс.

Мероприятия, которые входят в комплекс «Инженерно-экологические изыскания для строительства», имеют строго установленный регламент и порядок. Так, процесс планирования вплотную сочетается с другими видами изысканий. А все результаты исследований обязаны обрабатывать в соответствии с гидрометеорологическими материалами.

Результаты инженерно-экологических изысканий для строительства: