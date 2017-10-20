Вопросом поставок сырья задается каждый производитель алюминиевого профиля

Крупный скандал разгорелся вокруг японской сталелитейной компании Kobe Steel, поставляющей продукцию крупным предприятиям и магазинам алюминиевого профиля, после признания о том, что на протяжении последнего года производитель поставлял медные и алюминиевые изделия низкого качества.

Происшествия

Руководство предприятия, заявило о несоответствии некоторых характеристик своей продукции сертификатам качества. Данные нарушения были обнаружены в ходе проверки, в результате которой выяснилось, что сотрудники намеренно указывали в сертификатах неправдивые данные. В течение 2016-2017 года в документах указывались неверные сведения о прочности металлов, таким образом, чтобы продукция соответствовала требованиям заказчиков. В результате более двух сотен клиентов компании могли пострадать от действий мошенников.

В пояснениях администрации компании отмечено, что некорректные документы выданы на листы алюминия, различные детали, медные трубы, а также ленты. Всего, более 40 тонн продукции может оказаться некачественной. В надежде сохранить свою репутацию и минимизировать долгосрочные убытки, компания уже инициировала проведение переговоров с клиентами, интернет магазинами алюминиевого профиля относительно осуществления проверок.

Министерство транспорта Японии выступило с обращением к производителям автотранспорта о необходимости проверки запчастей от Kobe Steel на предмет их безопасности. О закупках продуктов Kobe Steel уже сообщили такие известные корпорации, как Honda Motor, Boeing, Toyota Motor, Mitsubishi и прочие.

Последствия

Примечательно, что металл с некорректным сертификатом использовался даже в деталях космического аппарата H-2A. Несмотря на это, ракета смогла без нештатных ситуаций вывести спутник на околоземную орбиту. Детали из низкокачественного алюминия проверят дополнительно, так как они использованы в другой, уже построенной ракете, запуск которой планируется весной 2018 года.

Несмотря на разгоревшийся скандал, некоторые клиенты все же вступились за фирму, утверждая, что приобретенные детали прошли внутреннее тестирование, что свидетельствует о приемлемом качестве металлических изделий, которые можно реализовывать в магазинах алюминиевого профиля. Toyota, заявила, что используемые материалы Kobe Steel в кузове и деталях автомобилей соответствуют внутренним стандартам автопроизводителя. Компания Boeing, также призвала «не раздувать из мухи слона», сообщая что использованные в самолетах детали, не представляют собой угрозу безопасности.

После заявления руководства Kobe Steel о том, что некоторая продукция предприятия могла не соответствовать заявленному качеству, акции компании упали более, чем на 20%. Финансовые последствия в данное время предсказать сложно, но эксперты уже строят предположения, кто может выиграть от данной ситуации. Среди аналитиков распространено мнение о том, что UASJ – один из основных конкурентов Kobe Steel, поставляющий продукцию в интернет магазин алюминиевого профиля оказывается в наиболее выгодном положении, что подтверждается ростом его акций более, чем на 3%.

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