Секреты ужения добычи



В нашей статье рассмотрим иные способы жора на донку. Используя предлагаемый вам способ, грузило надо прикрепить к основной леске, возле отдельных поводков длиной двадцать – тридцать сантиметров. Данные поводки должны быть тоньше основной жилки, а крючки к ним привязываются рыбацким узлом. Прежде всего этот способ крепления крючка непременно предотвратит закручивание самого поводка вокруг лески. В основном при ужении используют два поводка, на которых, по одному крючку. Вяжут их, как правило, в промежутке друг от друга немного большем, чем длина самого поводка. Если применять большое количество поводков, то при забросе их путаница неминуема. При поимке водных особей размер крючка должен соответствовать величине насадки.

Для того чтобы заметить поклевку любой добычи, рыбаки применяют различного вида, так называемые, сторожки, (колокольчики, шарики их глины, колокольчики, сделанные из гильзы, и т. д. ) которые окрашивают в основном белым цветом. Закрепляются эти детали на основной жилке, в семидесяти сантиметрах от конца удилища. Сторожки, которые окрашены, в белый цвет, хорошо видны при сумерках, а также в ночное время жора, в особенности, если осветить его фонариком, или от отблеска, зажженного на берегу костра. Если нет такого сигнальчика — в таком случае, советуем прикрепить на жилку, маленький кусочек свинца, и после заброса снасти, под его тяжестью, у лески образовывается соответствующий угол, по его натяжению, вполне можно определить клев водной особи. При использовании удилища с катушкой, данную деталь прикрепляют тоненькой медной проволокой к вершине удилища, но в основном, при таком ужении, роль сигнала о клеве добычи выполняет, тормоз катушки.

Заниматься ловлей водной живности на донную удочку, совсем не сложно, но, как правило, нужны необходимые навыки, и соответствующая сноровка, для заброса длинной жилки. В первую очередь, придя на рыбалку, леску рекомендуется разложить, на берегу большими кольцами на ровном, и чистом месте. Начинать нужно с конца, который закреплен у вершины удилища. Сначала на леску надо наживить крючки, потом взять рукой жилку, чуть выше ее верхнего поводка, и, раскручивая грузило, сделать плавный заброс снастью вперед, при этом, немного поднять вверх. При соприкосновении грузила с водой, удилище подают вперед, на длину вытянутой руки, для того чтобы немного ослабить его рывок. Если натяжение лески ослабло, вполне можно определить, что грузило достигло дна водоема, и удилище закрепляют в землю, причем делают им небольшой уклон к воде так, чтобы леска оказалась в воде, но, под тупым углом. Если снасть правильно установить, то клев добычи сразу обозначится колебанием колокольчика, и длинной протяжкой лески – значит, берет крупная особь. Если идет резкий рывок, тогда щука, или голавль, решили заняться трапезой. Частые, и мелкие подергивания сигнального сторожка, завсегда вызывают, несмелые поклевки мелочи. Как только при клеве вы увидели настоятельную протяжку, сразу энергично делайте подсечку, потом рыбу вытаскивайте на берег. Ловить желательно несколькими удочками, при этом, применять разную дальность заброса, с использованием насадок разного вида. Приобрести все необходимое для удачной рыбалки можно в магазине Fish-Fish — http://fish-fish.com.ua/