Организация АЗС с компанией Айрон-Системс

Выгодный бизнес для инвестирования мечта каждого предпринимателя. Кто-то строит дом, заводит ресторан, кто-то делает небольшую фабрику по производству окон. Но никогда не знаешь, что выгоднее. Но вряд ли вы не будете утверждать, что одна из самых прибыльных отраслей на рынке сегодня, связана с добычей нефти, ее переработкой и последующей реализацией. Каждый мечтает о своей маленькой фабрике. Но если такого огромного первоначального капитала нет, то можно ли позволить себе инвестировать в создание собственной АЗС. И так, как открыть АЗС, с чего начать? При условии, что деньги у вас есть.

Первое, что нужно сделать, это обратиться в систему территориального управления. С большой долей вероятности, работа под видом ООО дешевле. Потому что допускает сделки с физическими и юридическими лицами. Но на первом этапе, скорее всего, это сделать можно и при регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Она менее трудоемкая, и дешевле на начальном этапе. И вместе с тем заправка парка компаний, начиная от муниципального и заканчивая частным, — фиксированная часть гипотетической прибыли.

После регистрации в ИФНС необходимо собрать ряд документов. Понятно, что необходима лицензия на реализацию топлива и его хранение. Этот документ предусматривает Министерство Энергетики. Не обойдется без разрешения местных властей, ряда договоров аренды земли, и другой аренды.

Думали ли вы о том, где будет место для заправки, оценили конкуренцию, размер потока клиентов, проходящий трафик? Это требует время. Не все земельные участки, делают этот бизнес таким привлекательным с точки зрения получения прибыли. Тщательно проанализируйте, а затем заключите договор аренды на землю. Среди прочего, стоит помнить, что АЗС нельзя располагать ближе 40-50 метров от жилых домов, из-за требований к безопасности. Существуют ли какие-либо дополнительные ограничения на установку и заправку АЗС.

Когда, вопрос о Земле решен, мы понимаем, важность плана, что такое топливо, чтобы понять, существуют ли какие-либо дополнительные ограничения.

Все тщательно спланировано, началось строительство. Кроме зданий, для заправки нужно специальное оборудование. Топливные колонки, резервуары для хранения топлива, система управления топливом, кассы, ряд оборудования необходимо для противопожарной защиты. И это не говоря уже о всевозможных полках, витринах магазинов, выставочных стендах и так далее.

В дальнейшем следует подумать об открытии кафе. Это очень удобно для водителей и выгодно для владельца АЗС.

С топливом все стало более или менее ясно. Главный вопрос который остался – где и кто покупает топливо для реализации. И как вы его перевозите.

Вы ищете, но выбрать хорошего поставщика не так просто. Особенно если вы планируете работать где-то на периферии. По крайней мере, в первый раз имеет смысл, рассмотреть франчайзинг. Реализация ГСМ известного бренда, конечно, требует определенных затрат. Но с другой стороны, топливо от проверенной компании, вызывает больше доверия, привлечь людей проще.

Когда все вопросы решены, пора нанимать персонал, устанавливать цены на топливо и открываться. Для привлечения большего числа клиентов не будет лишним заключить договор с процессинговым центром, например, с Айрон-Системс. Как их партнер, вы добавите пару очков в копилку для доверия клиентов. Ведь с топливными картами от центра заправляется большое количество россиян.