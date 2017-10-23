Металлические стеллажи для склада и магазина

Компания «ЗМК» собирает и продает металлические стеллажи для временного хранения метизов, архивных документов, спортивного инвентаря, продуктов, стройматериалов и т.п. Это легкие, жесткие и прочные конструкции из перфорированных железных уголков и стальных или деревянных полок, способных выдерживать нагрузку от 300 до 500 кг. При проектировании изделия инженеры учитывают будущую нагрузку и рассчитывают вертикальные и горизонтальные элементы на устойчивость и прочность к критическим изгибающим моментам. Надежные и быстросъемные крепежи позволяют за несколько дней собирать стеллажи в складском пространстве, а при необходимости быстро разобрать и компактно упаковать, если логистический оператор задумал переезд на новое место.

Компания «ЗМК» предлагает островные и пристенные многоярусные конструкции: первые приобретают для складов, где необходим доступ электропогрузчика с двух сторон, а вторые используют в магазинах, где от товарной стойки требуется устойчивость и эстетичность. Полки для продуктовых торговых точек и хранения архивных документов крепятся не на винтах, а с помощью системы шип-паз, чтобы даже слабая женщина могла легко увеличить размер стеллажа, добавив несколько секций.

Заказчики часто покупают в «ЗМК» металлические шкафы, которые подходят для хранения спецодежды, инструментов и инвентаря, папок с документами и т.п. При разработке каждой модели учли требования к взломостойкости, поэтому дверцы имеют стальное усиление, петли защищены от съема и установлен специальный замок. Фасад шкафов окрашивается в соответствии с регламентом оформления мебели и оборудования для заводских условий. В основании изделия расположена утяжеленная база или удобные ножки с регулировкой, чтобы ровно поставить корпус на кривой поверхности. Стеллажи и шкафы комплектуются металлическими или фанерными полками из МДФ, конструкция может собираться на высоту семи ярусов, для регулировки расстояния между опорными листами используется перфорация с заданным шагом для удобной вставки в отверстия зацепов. Компания «ЗМК» заботится о своих клиентах и качестве продукции, поэтому для производства изделий выбирают только нержавейку, а затем обрабатывают ее порошковой краской или грунтовкой, чтобы придать максимальную коррозионную стойкость. Шкафы и стеллажи служат по 5-10 лет, не ржавеют, устойчивы к механическим деформациям при постоянной или кратковременной нагрузке.