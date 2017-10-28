Обустройство дивана на подоконнике

Мы привыкли, что подоконник у нас отведен под цветы и закрыт шторами, но кто сказал, что так должно быть? Дизайнеры ломают стереотипы и предлагают не только визуально расширять пространство и действительно использовать для этого все возможные средства, а именно обустроить зону отдыха на подоконнике. А почему бы и нет? Если из ваших окон открывается чудесный вид, на который можно любоваться часами и при этом получать удовольствие, то почему не воспользоваться такой заманчивой идеей. Тем более, что для ее реализации потребуется немного.

Что потребуется для реализации идеи?

Прежде всего — желание и хорошо бы, чтоб оно возникло именно на стадии ремонта, так как создавая удобное место на подоконнике придется внести в строение комнаты некоторые незначительные коррективы. А именно, перенести радиатор батареи в сторону, так как при включенном отоплении долго высидеть на диванчике не получится. Второй важной модернизацией станет расширение и укрепление так называемого посадочного места. Нужно помнить, что такого рода диван будет привлекать внимание, поэтому оформляя его в каком-то стиле, вы задаете тон всему помещению. Продумайте как следует всю обстановку, включая место возле дивана. Для того, чтобы все было функционально и практично, можно сделать книжные полочки, с которых будет удобно брать книги.

Различные варианты применения подоконника

Обустроить на подоконнике спальное место не составит труда. Особенно эта идея может понравиться детям, которые обожают наблюдать за происходящим за окном. Для того, чтобы ребенок не простыл в зимнее время на такой «кровати», подумайте о дополнительном утеплении и герметичности окон, которые имеют свойство зимой промерзать.

Экономя место на кухне, подоконник можно превратить не только в диван, обустроив посадочные места, но и сделать из него продолжение рабочей зоны или обеденного стола. Тут все зависит от вашей фантазии и необходимости увеличить недостающее место.

Удивительное и смелое решение – оборудовать диван на стеклянном балконе. Если вы не боитесь оказаться на виду, то вам с этой позиции будет хорошо просматривать три стороны улицы. Приятно сидеть в теплом доме на таком удобном диване, когда на улице идет дождь.

Востребованность такого углового дивана на подоконнике вполне обоснована, так как закрытое с трех сторон местечко делается очень уютным. Личное пространство никто не потревожит и можно сколько угодно предаваться наблюдениям или читать любимую книгу. Кстати, о чтении. Несмотря на то, что диван сделан на подоконнике и освещение максимально комфортное, его может быть достаточно в солнечный день. Но с приходом сумерек надо позаботиться о дополнительном освещении.

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