Сауна для детей и будущих мам

Сауны – это очень популярный вид отдыха, приносящий не только физическое расслабление, но и способствующий укреплению организма в целом. Благоприятное воздействие сауны на системы органов человеческого организма объясняется тем, что горячая вода и пары воздуха активизируют интенсивную работу сердечно-сосудистой системы, нервной, а также кожу, пищеварительную и иммунную системы. Однако если взрослые могут позволить себе посещение и принятие такого вида отдыха, то дети и будущие мамы должны быть предельно осторожными, ведь помимо плюсов существуют и минусы этого увлечения.

Стоит иметь в виду, что частое посещение сауны в Уфе приводит к укреплению иммунитета. Ребенку с детства разрешается посещать сауны, потому что влажность воздуха там значительно ниже, нежели в горячей бане, где трудно дышать. Кроме того, сауна быстрее и легче прогревает тело, при этом воздействие высоких температур не ощущается настолько же сильно, как в банях.

Некоторые родители даже специально прививают любовь ребенка к данному отдыху. Психологами и высококвалифицированными докторами было отмечено и доказано, что дети, посещающие сауны, значительно спокойнее, решительнее и увереннее своих сверстников, лишенных такой радости.

Но важно помнить, что некоторые ограничивающие правила все же существуют. При первом посещении вашего чада сауны, необходимо температуру в помещении уменьшить до 85 градусов. За все время должно быть сделано не более трех заходов в парилку, по 2 минуты. Но общего требования ко всем детям нет, так как все зависит от индивидуальных особенностей организма каждого: здоровья, возраста, психологических и физических данных.

В самой парилке малыша лучше всего расположить на самой нижней лавочке (воздух там легче, прохладнее). Самое главное, чтобы родители не допускали резких перепадов температур: переохлаждения или перегрева. Дети от этого могут даже пострадать, в отличие от взрослых, которые этого просто не заметят. В целом, необходимо просто внимательно следить за своими ребятишками и не оставлять их одних. Беременным женщинам можно посещать сауны, но только лишь в том случае, если нет каких-то отклонений в здоровье плода, даже самых незначительных. Если все в порядке с самочувствием и у будущих мам есть разрешение врача, то смело в сауну! В противном случае, прохождение таких процедур может привести к серьезным негативным последствиям, затрагивающим не только самочувствие матери, но и зачатого младенца. А если разрешение все же есть, то такая процедура принесет массу положительных впечатлений, улучшит здоровье: успокоит, снимет нервное напряжение, сделает сосуды более эластичными и удалит риск возникновения варикозного расширения вен. Но продолжительность нахождения в парилке не должна превышать 2 минут, а между перерывами следует выпивать травяной чай. И дети, и беременные женщины, а тем более обычные люди – не должны отказывать себе в этой полезной процедуре.