Оснащение стеллажами складской или промышленной зоны

Совершенно очевидно, что для оптимальной работы складского помещения важно использовать всю имеющуюся площадь. Достичь этого несложно с помощью многоярусной специфики хранения, что позволяет осуществить любая конфигурация металлического стеллажа.

Главным преимуществом изделия является его универсальность. Исключая некоторый тип товара, такой как отдельные виды пищевых продуктов или представляющий собой химически агрессивную среду, конструкции из металла идеально подходят для различной продукции.

Многообразие форм складских стеллажей отвечает запросам любой сферы бизнеса:



Хранение груза в логистических центрах, оснащение складских, торговых помещений;

Комплектация оборудования для осуществления производственного процесса;

Незаменимый инвентарь в делопроизводстве, архивной, бухгалтерской деятельности;

За счет эстетической привлекательности конструкций к их высокой функциональности добавляется эффект создания интерьера определенного стиля;

Широкий выбор среди предлагаемых модификаций удовлетворит потребности в хранении даже специфичного по своей форме груза.

Богатый ассортимент продукции позволяет заинтересованным потребителям учесть любое техническое требование или формат предприятия.

Безопасное и надежное хранение

Фирмы, смотрящие в перспективу, уже давно отказались от изготовленных кустарными методами стеллажных устройств. Современный металлический стеллаж обладает значительными характеристиками по прочности, возможности быстрой сборки.

Антикоррозийное покрытие служит надежной защитой от атмосферных проявлений, а жесткая конструкция позволяет выдерживать высокие нагрузки. Ни один другой материал изготовления не сможет соперничать с высокопрочной сталью. Деревянные или пластиковые полки гораздо менее устойчивы к силовому воздействию и имеют на порядок меньший срок эксплуатации.

Выбор в пользу стальных складских стеллажей обусловлен требованиями контроля по пожарной безопасности и охране труда. Мобильность, возможность изготовления под требуемые запросы согласно площади, размещения, иных аспектов мотивируют руководителей на приобретение качественной и практичной стеллажной продукции.

Доступность по цене и прочие условия станут залогом для взаимовыгодного сотрудничества. Квалифицированные менеджеры готовы ответить на любой интересующий потенциального заказчика вопрос.

По материалам сайта www.belpromimpex.by