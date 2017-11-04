Как выбрать тяговые аккумуляторы?

Электропогрузчики, штабелеры и прочая складская техника нуждается в тяговых аккумуляторах. Это надежные источники постоянного тока, который необходим для питания электрических силовых установок. Они значительно расширили сферу использования погрузчиков и упростили работу операторов и обслуживающего персонала. Мы поможем выбрать оптимальный АКБ.

Основные виды аккумуляторов:

AGM. Электролит связан в стекловолоконных губчатых сепараторах. Не нуждаются в хорошо вентилируемой зарядной комнате. Можно эксплуатировать в положении «на боку». Существенный минус таких аккумуляторов – электролит рано или поздно расслоится.

Гелевые. Электролит находится в желеобразном состоянии и равномерно распределен между пластинами. Такие аккумуляторы удобны, надежны и долговечны, а также крайне устойчивы к неосторожному обращению и механическим повреждениям. В течение всего эксплуатационного срока они сохраняют устойчивые показатели.

С жидким электролитом. Функции электролита выполняет водный раствор серной кислоты. Относятся к обслуживаемым АКБ. Необходимо регулярно проверять состояние раствора, доливать специальную воду, осуществлять выравнивающий заряд. Преимущества: удобны, высокий срок службы,

Это нужно запомнить и знать!

Вы выбрали вид тягового аккумулятора. Теперь нужно подобрать подходящую модель. Сначала необходимо убедиться, что изделие имеет необходимое напряжение (обычно это 12В). Потом можно переходить к выбору емкости АКБ. От нее зависит время, в течение которого техника будет функционировать автономно. Важно, чтобы параметры нового аккумулятора соответствовали размерам посадочного места и расстоянию между клеммами.

Внимание! Не существует такого понятия, как аккумулятор, рекомендованный производителем ричтрака. Важно, чтобы он подходил по техническим параметрам и обеспечивал нормальную работу специальной техники.

Остерегайтесь подделок!

Рынок наводнен неоригинальной продукцией. Вот почему необходимо покупать АКБ в надежных местах (таких, как наш магазин). Если вы неуверенны в купленном изделии, то просто зайдите на официальный сайт производителя и найдите там информацию, которая поможет отличать оригинал от подделки. Помните, плохой аккумулятор причинит вред дорогой спецтехнике.

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По материалам сайта www.belpromimpex.by