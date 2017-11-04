Как наполнить себя созидательной энергией?

Теме секса СМИ уделяют очень много внимания. О нём говорят все и везде. Поэтому, когда в паре начинаются проблемы в сексуальной жизни (хотя их быстро решает препарат Инфорте для мужчин, который можно заказать на сайте), партнеры начинают бить тревогу. Им кажется, что любовь прошла, все потеряно, никаких шансов у отношений нет. Но существует масса способов повысить либидо и без врача.

Долой все мысли

Можете ли Вы заниматься одним делом и не думать ни о чем другом? Вряд ли. В Вашей голове – непрекращающийся поток мыслей. Он-то и мешает расслабиться и эмоционально насладиться сексуальным актом. При проблемах со здоровьем мужчины могут купить Инфорте прямо на сайте. У женщин же чаще всего трудности возникают из-за напряжения и постоянного стресса. Выкиньте из головы все мысли о работе, детях и быте. Хотя бы 2 часа посвятите самой себе и своему партнеру.

Красный – идем вперед

Со светофором этот призыв никак не связан. А вот с сексуальной жизнью – да. Яркие цвета будоражат сознание, кровь начинает течь быстрее, а Вы получаете прилив энергии. Именно так действуют красный и оранжевый. Если динамика в спальне спала, добавьте яркости. Не нужно только перебарщивать – слишком много красного будет нервировать, а вот несколько небольших предметов – в самый раз.

Думайте о самом лучшем

Мысли о сексе – это хорошо, особенно, когда они имеют под собой основания, а желаниям суждено сбыться. Если у Вас есть партнер, который жаждет Вас вечером дома, разогрейте себя еще на работе. Не нужно делать ничего неприличного – просто думайте о сексе. Вспомните половой акт, который Вы считаете самым лучшим. А если настроиться на нужный лад сложно, захватите из дома какой-нибудь аксессуар, который бы напоминал Вам о прошлой ночи.

Спектакль вместо кино

Если Вы привыкли начинать прелюдию под кадры кинофильма, пойдите другим путем – устройте спектакль сами. Придумайте каждому из Вас роль, оденьтесь соответствующе. Даже если Вас будет разбирать от смеха или стеснения, действуйте. Будьте открыты друг другу. Можно начать играть свою роль задолго до того, как Вы окажетесь в постели – это обострит чувства.

Энергия танца

Нет лучшего способа расслабиться, стать друг другу ближе в физическом плане, чем потанцевать. Когда в последний раз Вы кружились со своим любимым в медленном танце? Неужели на свадьбе? Тогда пришла пора вспомнить, каково это прижиматься друг к другу под звуки волнующей музыки, ощущать энергию партнера и чувствовать, как между Вами пробегает искра.

Рисуйте и не останавливайтесь

Станьте ближе к искусству. Если картины с голыми дамами из прошлых веков Вас не вдохновляют, нарисуйте портер сами. Пусть главной героем полотна станет Ваш партнер. Особой пикантности добавит тот факт, что Вы будете рисовать его обнаженным. Конечно же, без позирования здесь не обойтись. То, что Вы не художник – это неважно. Намного важнее то, что Вы создадите эротичную обстановку, которая настроит на отличный секс, наполнит энергией, подарит настроение.