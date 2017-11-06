Разнообразие в оформлении памятников на могилу: виды

На современном рынке ритуальных услуг есть большое разнообразие памятников. Они выполняются в различных формах и цветовых вариациях. Различается и размер надгробий, а также их оформление. Можно заказать у профессиональных мастеров как классические монументы, так и целые комплексы. Последние включают в себя не только памятник на постаменте, но и надгробие, декоративную ограду, стол и лавочки, а также дополнительные украшения. К ним относятся всевозможные вазы для цветов, подставки для свечей, лампадки и т.д.

Наиболее экономным вариантом являются классические монументы. Как правило, они выполняются в прямоугольной форме. На поверхности памятника размещается фотография усопшего человека, его годы жизни, полное имя. Также мемориал может быть дополнен прощальными словами. Нередко они выражаются в стихах.

Для семейных надгробий обычно заказывают большие горизонтальные монументы. На них размещается информация о нескольких членах семьи, указываются их годы жизни, имена. Также они дополняются общей либо индивидуальными фотографиями.

Существует также памятник на могилу категории VIP. Такие надгробия отличаются необычной формой или цветовым решением. Они являются авторским произведением, не имеющим повторений. Уникальные монументы часто заказываются для рано ушедших из жизни молодых людей или творческих личностей. Такие памятники могут быть выполнены в форме скульптуры человека либо другой фигуры. Часто заказывают для установки монументы, изготовленные в виде ангела, сердца, свечей, цветов и т.д.

Как правило, памятники изготавливаются из натурального природного камня. Чаще всего для этих целей используется гранит, однако возможно применение и других материалов. Нередко монументы дополняются кованными конструкциями. Гранит отличается хорошей выносливостью. Ему не страшны неблагоприятные погодные условия. Камень не трескается, не крошится. Все фигуры и гравировки в течение долгих лет остаются в прежнем виде. Надписи также не стираются даже после длительного периода.

Чтобы камень смог прослужить долгое время, он проходит многоступенчатую полировку. Благодаря этому он отличается зеркальным блеском и гладкой поверхностью. Специальная гравировальная техника позволяет наносить на изделие любые сложные изображения и элементы. Все памятники проходят строгий технологический контроль на всех этапах производства.