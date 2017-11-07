Живые цветы с доставкой подарят радость

Доставка цветов к Пасхе. Огромный спрос на прекрасные букеты

Пасха среди христиан по праву считается самым большим, знаменательным, светлым праздником. В этот долгожданный день люди стараются заказать доставку цветов на сайте тут Ирис24, чтобы наилучшим образом украсить свои дома. Кроме того, многие верующие, отправляясь в храм, предпочитают взять с собой цветочные корзины, милые букеты, выглядящие нарядно и торжественно.

Огромный спрос на цветочную доставку перед Пасхой

В преддверии Пасхи в интернет-магазин цветов поступает огромное количество заказов на привоз букетов. Как правило, люди предпочитают приобретать композиции, составленные из бутонов, имеющих неяркие лепестки. Особенным спросом пользуется доставка цветов с розовым, белым, персиковым, кремовым окрасом венчиков. Также, хороши все оттенки пастели.

Это вовсе не говорит о том, что на красные бутоны наложено табу. Красные тюльпаны, гвоздики восхитительно выглядят на фоне крашеных яиц, пасхальных куличей, поэтому покупка таких цветов окажется вполне уместной.

Актуальные букеты для празднования Пасхи

Строгие критерии при выборе букетов к Пасхе отсутствуют. Главное — отказаться от безвкусных, чересчур громоздких композиций с нелепым декором, обилием неуместной мишуры. Несколько странно в такой праздник выглядят сердца из цветов — их лучше покупать для свиданий с любимыми девушками.

Поскольку Пасха отмечается в весенний день, особенной полярностью пользуются сезонные цветы — тюльпаны, нарциссы, сирень, ландыши. Букеты с ними смотрятся просто очаровательно, сладостно благоухают, придавая празднику нотки тепла и радости.

Очень красиво выглядят комбинированные композиции, составленные из контрастирующих между собой растений. Отличное решение — доставка букетов к Пасхе из жёлтых тюльпанов, синих ирисов. Данное сочетание считается весьма гармоничным. Букет с такими цветами станет прекрасным украшением праздничного стола.

Хороший салон цветов вполне может посоветовать клиентам композиции для Страстной Недели, Пасхи, изготовленные из белых лилий, нарциссов, тюльпанов, роз. Подобные букеты радуют взоры, очаровывают нежным видом, ассоциируются с чистотой, высокими помыслами. Это — отличные подарки для близких, друзей, коллег, вызывающие светлую радость, приносящие удовольствие. Многие христиане покупают к Пасхе именно белые цветы, чтобы с их помощью продемонстрировать особенную торжественность дня Воскресения Христа.