Официальные штрафы ГИБДД глазами новичка

За последний десяток лет вступило в силу множество изменений, связанных с полицией и преобразованием ПДД, транспортных налогов и прочих инноваций, которые повлияли на жизнь каждого рядового водителя. В большинстве городов Российской Федерации подобные изменения были настолько стремительными, что многие водители не успевали следить за обновлением тех или иных параметров и регламентов. Как следствие граждане и гости страны сталкивались с массой проблем, связанных со штрафами и запретами.

Одним из важнейших аспектов остался вопрос с оплатой наложенных штрафных санкций, и проблемы заключаются в следующем:

Неосведомленность водителя о наложении штрафа. Невозможность оплатить долг в оговоренные сроки. Уплата суммы, существенно превышающей сам штраф.

Эти и другие проблемы становятся критичными для большинства водителей, и каждый из них вносит множество неясностей в общую систему контроля и наказаний за нарушение ПДД. К сожалению, государство и органы местного самоуправления не помогают с ними бороться. Приходится самостоятельно принимать меры для их решения.

Как не «пропустить» штраф

Ситуации на дороге бывают разными, и человеческий фактор является основной причиной наложенных штрафов. Фактически каждый из нас может оказаться нарушителем, и даже если провинность мала, на вас обязательно будет наложен штраф. К слову, штрафы можно поделить на два вида:

Явный. В случае если правонарушение было зафиксировано службами правопорядка или дорожной полицией. Вам на месте совершения нарушения будут выписаны соответствующее постановление и извещение о необходимости оплаты штрафа в указанном размере. Неявный. Из-за развития цифровых технологий, наличия камер слежения и сбора данных с регистраторов, установленных на автомобилях, постановление выписывается удаленно. Извещение владельца авто, нарушившего правила дорожного движения, происходит путем отправки квитанции по почте.

Во втором случае существует ряд недоработок. «Опоздавшее» извещение может повлечь за собой судебное дело или повышение штрафа. Оградить себя от такой проблемы можно двумя способами: регулярно посещая уполномоченные службы или через мобильное приложение «Штрафы ГИБДД официальные». Чтобы узнать о появившемся штрафе через государственные службы, придется тратить ежемесячно по половине рабочего дня, так что выбор большинства очевиден.

Проблемы при оплате штрафа ГИБДД

Водитель, который впервые столкнулся с процессом наложения и оплаты штрафа, чаще всего плохо понимает правила процедур и не знает о сложностях, которые его ждут. Как уже было сказано, невозможность вовремя оплатить штраф часто связана с несовершенством работы некоторых государственных служб. Большие очереди и длительность работы отдельных ведомств заставляют водителей многие часы проводить вне привычной обстановки, теряя деньги и драгоценное время.

Увеличение окончательной суммы оплаты зависит от своевременности внесения денег в кассу банка и размера комиссии. С каждого плательщика взимается официальная комиссия за использование банковских услуг. Даже небольшой штраф облагается дополнительными «налогами», на что каждый здравомыслящий человек реагирует негативно, и такая реакция более чем понятна.

Опытные водители давно борются с системой

Настоящим спасением для водителей всех городов страны стало упомянутое выше мобильное приложение: штрафы ГИБДД официальные работает круглосуточно, не требует потери времени для получения необходимой информации и позволяет оплачивать существующие штрафы онлайн, без комиссий банка. Иных вариантов обойти неудобные и откровенно дорогие варианты оплаты штрафов нет. Качество работы приложения отличное, о чем говорят многочисленные положительные отзывы, да и доверие к программе высокое.

Ежедневная обработка более полумиллиона зарегистрированных правонарушений во всех населенных пунктах России гарантирует, что назначенный вам явный и неявный штраф вы получите своевременно. Хотите избавиться от длительных процедур и оставить комиссионные средства в своем кармане? Следуйте за большинством и пользуйтесь специальными приложениями.