Особенности и нюансы: чем примечательны эко-отели?

В самых живописных, райских уголках планеты располагаются комфортные гостиничные комплексы и отели формата eco-friendly. Они занимают огромную часть европейской территории, дислоцируются на экзотических островах, присутствуют в экологичной зоне отдыха в Подмосковье. В большинстве отелей проводят праздничные мероприятия, корпоративные встречи и принимают гостей для деловых совещаний в конференц-залах. Туристы могут посещать спа-центры, теннисные корты, заниматься на тренажерах, гулять, вдыхая целебный чистый воздух. Основные зоны расположения эко-отелей — лесные массивы, приозерные территории, побережья рек. Уютные и многофункциональные залы предназначены для приема нескольких десятков и даже сотен гостей.

Особенности эко-отелей

Банкеты и свадьбы, юбилеи и конференции, корпоративы и другие мероприятия организуют сотрудники подобных гостиничных комплексов. Чтобы хорошо отдохнуть и совместить приятное с полезным, можно выбрать один из эко-отелей по ряду отличительных признаков. К ним относятся:

использование натуральных материалов в процессе строительства — дерево и камень, глина и стекло;

экологичные органические краски, ткани (лен, шелк, хлопок) и элементы декора при украшении помещений;

применение безопасных моющих средств в процессе уборки номеров;

экономное расходование природных ресурсов — во многих эко-отелях немало окон, чтобы свет проникал в помещение круглые сутки;

наличие современных систем очистки воды и воздуха;

близость к природе, озелененная территория;

внедрение эко-программ.

Дополнительные возможности

Современные отели предлагают клиентам оздоровительные и косметологические процедуры, балуют посетителей блюдами из натуральных, полезных продуктов. Правильное питание — одна из обязательных составляющих любого эко-отеля. Часто в кулинарии используются органические продукты местных фермерских хозяйств.

Сафари-парк, собственная конюшня, комфортабельный банный комплекс, бассейн, детские игровые площадки, массажные и косметологические кабинеты — все это может дополнять гостиницы в стиле eco-friendly. Воспользоваться услугами эко-отеля в Подмосковье можно тут. Предоставлена возможность бронирования номеров онлайн для проведения праздничных, формальных и неформальных мероприятий, полноценного отдыха от городского шума и загрязненной окружающей среды.