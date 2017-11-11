Футбол как бизнес в спорте

Не секрет что в наше время спорт давно стал бизнесом. Переключая телевизионные каналы, невольно замечаешь известного футболиста или баскетболиста в рекламе. Если оставить в стороне маркетинговую составляющую и сосредоточится на бизнес внутри спорта, самым явным экономическим действием будет продажа или покупка игроков. Продажа или покупка спортивных клубов (команд) тоже имеет место, однако эти моменты крайне редки.

Разберём деловые отношения в спорте на примере футбола. Тренер сформировал и укомплектовал команду, все позиции закрыты, но ему не хватает талантливого, молодого и голодного до побед нападающего. Он замечает, как другой команде поспевает новое дарование и решает заполучить его себе. С этого момента начинается бизнес. Нужно сделать такое предложение, которое заинтересует команду, а также, согласовать условия личного контракта с самим игроком. В данном случае, спортсмен похож на наёмника, но не редки случаи когда футболисты проводили всю карьеру (15-20 лет) в одном клубе.

Поиском новых игроков занимаются специальные люди – скауты. Они высматривают игроков пытаясь среди десятков и сотен молодым ребят выявить талант, ведь чем моложе игрок, тем больше времени он сможет защищать цвета клуба, что освободит руководство от мыслей о замене.

Чаще всего, когда новый молодой игрок присоединяется к новой команде, он слишком не опытен чтобы конкурировать за место на поле. В таком случае, клуб отправляет игрока в аренду в более слабую команду, где игроку будет гарантирована практика. Клуб, который берёт игрока в аренду оплачивает последнему только зарплату и страховку. Страхованию спортсменов занимающихся футболом посвящен целый раздел. Таким образом, в больших командах бывают по 10-15 игроков в аренде.

Некоторые команды пользуются таким механизмом бизнеса. Самые известные это ФК Порту (Порту) и ФК Бенфика (Лиссабон). Эти клубы имеют сильную академию, а поскольку чемпиона Португалии далеко не самый сильный в мире, молодые игроки получают много игровой практики. Клубы из больших чемпионатов, которые нуждаются в игроках, выплачивают порой баснословные деньги за молодых футболистов. Практика аренд помогают слабым командам держать уровень и составлять здоровую конкуренцию сильным клубам.

Чем талантливее и моложе игрок, тем он дороже. К сожалению, далеко не факт, что игрок оправдает свой ценник, а зачастую на молодой неокрепший разум, ценник с множеством нулей попросту давит, не давая расслабится от чувства огромной ответственности. Стоимость 17-летнего вратаря ФК Милан (Милан) составляет 20 000 000 евро.

Футболисты получают огромные гонорары, а футбольные федерации большую сумму денег от продажи прав на трансляцию матчей. Поскольку футбол игра очень знаменитая, люди платят много для сезонных абонементов на стадион или же покупку атрибутики любимой команды. Для составление обще картины, цена сезонного абонемента на стадион ФК Милан (Милан) составляет порядка 4000 евро.

Но не стоит думать что футбол это только бизнес. За счёт своей популярности, футбол привлекает внимание общественности к важным проблемам через организацию благотворительных фондов, а сами спортсмены иногда показывают истинную человечность помогая людям и желают остаться анонимными (Джон Терри, Гари Кэхил).

Эту модель используют не только в футболе, но и в баскетболе, волейболе и других видах спорта. Этот механизм важен не столько из-за доходов, столько из-за динамики и перемен, что в свою очередь позволяет создать больше линий развития команд, игроков, а также создание новой картины команды.

Источник: https://sport.insure/