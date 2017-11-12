В Самаре сформировался спрос на менеджеров и инженеров

Рынок труда в Самарской области пережил год без серьёзных потрясений и в декабре ситуация остается стабильной. Уровень регистрируемой безработицы в целом по области на начало месяца составлял 0,9%: По данным на 06.12.2017 в службе занятости на учете числилось около 16 тыс. безработных граждан. При этом уровень безработицы в Самаре ниже среднего по области. Он составляет 0,5%. В областном центре на начало декабря было зарегистрировано около 3,2 тыс. безработных.

Служба занятости сегодня готова предложить вакансии в области здравоохранения и социальных услуг, на обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве, в торговле, на транспорте, в сфере строительства и образования.

Помощь в трудоустройстве готовы оказать не только службы занятости, но и сервис по поиску работы в Самаре Jobslooker.com. Сегодня здесь представлено более 20 тыс. вакансий со средней заработной платой в 29 тыс. рублей. Топ-5 отраслей экономики, которые испытывают максимальную потребность в кадрах, выглядит для Самары следующим образом:

Торговля / Продажи / Закупки — 4,7 тыс. вакансий со средней заработной платой в 27 тыс. рублей.

Рабочие специальности / Производство — 2,3 тыс. свободных рабочих мест со средней оплатой труда в 37,8 тыс. рублей.

IT / Компьютеры / Интернет — 1,8 предложений от работодателей с зарплатой в 26 тыс. рублей. Оператор ПК может рассчитывать на заработную плату в 22 тыс. рублей, а программистам обещают порядка 60 тыс. рублей.

Весьма высока потребность в ТОП-менеджерах (1,4 тыс. вакансий). Средняя заработная плата в категории составляет 42 тыс. рублей.

В категории «Инженеры / Технологи / Проектировщики» размещено около тысячи вакансий со средней оплатой труда в 38 тыс. рублей. При этом основная часть вакансий в категории приходится на должность инженера (более 770 свободных рабочих мест). Инженерам в Самаре предлагают 39,8 тыс. рублей.

Подавляющее число вакансий предполагают наличие опыта. Из 20 тыс. предложений от работодателей на Jobslooker.com, вакансий с пометкой «без опыта» около двух тысяч. Если говорить о «низкоквалифицированных» вакансиях, то их доля на рынке в ближайшие годы будет сокращаться. В зоне риска кассиры, курьеры, операторы колл-центров, секретари, персонал, выполняющий административную работу.

Впрочем, под удар может попасть и квалифицированный персона. Сегодня на Jobslooker.com размещено около 570 вакансий для бухгалтеров, но в перспективе многие предприятия будут сокращать штат благодаря появлению программного обеспечения, способного решить большинство бухгалтерских задач.