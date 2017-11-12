Как взять микрозайм на Мани Кредитор?

После развала СССР практически все население бывшего Союза встало перед выбором – оказаться на дне жизни и влачить нищенское существование либо прибегнуть к помощи банков и постараться хоть как-то продержаться на плаву. Многие из нас так и поступили: побежали в кредитные организации, получили кредиты под огромные проценты и занялись тем, что и в мыслях простого советского обывателя и быть не могло – его величество бизнесом! Но, все сложилось не совсем так, как хотелось бы, по разным причинам:

незнание законов рынка, недобросовестные партнеры, страшная налоговая политика государства, дефолт и т.д.

Многие люди за короткое время потеряли и имущество, и друзей. Ко всем невзгодам прибавилась и еще одна проблема, которая, как приговор, стала преследовать нас всю жизнь. Речь о плохой кредитной истории, из-за которой мы лишены возможности попытаться наверстать упущенное, и встать на ноги. Именно поэтому так важны сегодня микрозаймы предлагаемые на сайте Мани-Кредитор. С их помощью можно не только получить деньги в долг с плохой кредитной историей, но и улучшить ее состояние. Очень здорово, что заявку на пол учение займа можно подать онлайн и деньги получить на карту. Микрозайм иначе называется «займом до зарплаты». Единственным недостатком микрокредитов является высокая процентная ставка. Жаль, что микрозаймы предоставляются не гражданам Евразийского Союза, а только совершеннолетним гражданам Российской Федерации. Быстрое обслуживание, получение денег практически без отказа и без залога, поручителей и справок о доходах – вот преимущества микрозайма.

С целью получения денег, советуем зарегистрироваться на E Kapusta, после чего можно онлайн оформить заявку на получение микрокредита выбрать лучший вариант получения займа, подписать договор с кредитной организацией, держать под контролем сроки выполнения задолженности, проверять статус займа. Максимально допустимый размер займа-30000 рублей. Проценты на заем начисляются ежедневно. Годовая процентная ставка-от 709,343% до 805,2%. При регистрации в системе онлайн займов Е Капуста необходимо указать паспортные данные, контактные и персональные сведения. Пройдя аутентификацию, следует указать необходимую сумму, способ перевода денег и срок пользования микрокредитом. В случае удовлетворения онлайн-заявки, в аккаунте появится текст кредитного договора. При согласии с условиями договора его следует поставить электронно-цифровую подпись. Договор считается заключенным с момента подписания, после чего деньги переводятся заемщику.

Не менее важно и то обстоятельство, что возврат денег ООО «Русинтерфинанс», являющейся организацией-кредитором (Е Капуста), возможен с помощью карточки банка в любое время суток. Задолженность при этом погашается сразу. Чтобы войти в личный кабинет пользователю нужно указать свой логин и персональный пароль безопасности. Логином может быть номер мобильного телефона или адрес электронной почты, указанный во время регистрации профиля. А что касается персонального пароля безопасности, то эта информация конфиденциальна, поэтому пароль нужно записать на отдельном листе бумаги и хранить отдельно. Но в случае утраты пароля служба поддержки клиентов всегда готова прийти на помощь.