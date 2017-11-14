Страховая компания Согласие: отзывы сотрудников

Миссия страховой компании Согласие – приносить своим клиентам (как новым, так и пришедшим через перестрахование) уверенность в завтрашнем дне. Уверенность и согласие позволяют людям идти вперед, и вы можете помочь компании, став ее сотрудником. Их специалисты – это не только консультанты и работники офисов. Бухгалтерия, аналитика, консультирование, юридическое сопровождение – вот только часть списка вакансий, доступных для соискателей. Они предлагают работу в страховой компании Согласие не только в Москве, но и за ее пределами: их офисы расположены во всех крупных городах России, в том числе и в Самаре.

Карьера в страховой компании Согласие – это хорошее решение для тех, кто хорошо знает законы Российской федерации. Также компании требуются специалисты, тесно связанные с аналитикой и консультированием. Среди ценностей компании СК Согласие – вовлеченность в работу, честность, ответственность и сервисное лидерство, а также открытые возможности. Это означает, что каждый из сотрудников переживает и отвечает за общее дело, честно отвечает на вопросы клиентов и ответственно подходит к занимаемой должности. Ответственность – это фактор, который позволяет добиться слаженной и продуктивной работы всей компании в целом. Люди, качество их работы и ее оперативность – самый главный ресурс страховой компании Согласие. Отзывы сотрудников говорят о том, что их мнение учитывается в процессе работы с клиентами, а их идеи по улучшению процесса работы не только принимаются, но и вознаграждаются.

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