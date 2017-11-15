Тарифы на расчётно-кассовое обслуживание

Приемлемые услуги и тарифы на РКО дают возможность предпринимателям и физическим лицам привести в порядок свои финансы. Очень часто успех в бизнесе во многом зависит от своевременно проведённого платёжа, что гарантирует осуществление партнерских обязательств и возможность развития предпринимательской деятельности.

Предлагаемые выгодные тарифы РКО являются одним из тех факторов, почему предприниматели выбирают тот или иной банк для проведения финансовых операций. Банковская деятельность предполагает возможность сотрудничества с предприятиями любой формы собственности. Корпоративные клиенты могут воспользоваться обширным перечнем профессиональных сервисов предлагаемых для предпринимателей.

Предлагаемая услуга

Предпринимателям предлагаются современные услуги, при разработке которых использовались современные технологии. Эти технологии дают возможность компаниям эффективно распоряжаться финансами.

Предложение даёт предпринимателям такие возможности:

абсолютное руководство надо денежными потоками фирмы вне зависимости с ее масштабов и типа работы;

доступ в онлайн кабинет в любое момент дня недели и периода суток;

предоставляется помощь персонального менеджера;

абсолютная техническая помощь высококлассными экспертами;

интеграция с бухгалтерскими системами;

своевременность и защищённость всех данных.

Всё это даёт возможность предпринимателям или их бухгалтерам проводить банковские финансовые операции совершенно безопасно, ведь система полностью защищена.

Как открыть счёт

Чтобы получить услуги расчетно-кассового обслуживания необходимо открыть банковский расчётный счёт. Для этого нужно сделать несколько процедур, которые не займут много времени. Это такие этапы, как:

посетить официальный банковский сайт и заполнить форму заявки;

предоставить копии минимального пакета документов;

подписать договор с сотрудником банка;

для регистрации зайти в личный кабинет и через полученное смс ввести необходимые данные;

активация счёта проводится во время авторизации клиента зашедшего в первый раз.

После прохождения данной процедуры клиент получает современный инструмент для проведения финансовых операций. И проведения быстрых банковских платежей, ведение бухгалтерской и налоговой отчётности. Предлагаемая услуга предоставляется банком качественно.