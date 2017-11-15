Центр коррекции веса Гармония в Самаре

Аппаратные и ручные методы влияния на состояние организма, инновационные и классические способы медицины и косметологии используются персоналом центра Клиника Гармония. Все эти достижения техники и медицины жизненно важны для работы центра, поскольку его основная задача — восстановить привлекательность внешнего вида пациента и создать благоприятные условия работы всего организма.

Гармония – путь к внешней привлекательности и здоровью

Специалисты клиники работают над коррекцией сбоев в работе внутренних систем организма и гармонизацией внутреннего и внешнего состояния. Проявление внутренних болезненных состояний откликается ухудшением внешнего вида пациента. Поэтому гармоничное развитие и жизнедеятельность человека — это путь к успеху пациента клиники. Эту методику развивают и поддерживают специалисты центра Гармония.

В своей работе клиника постоянно использует несколько известных и новых технологий в косметологии:

криолиполиз – методика мгновенного расщепление жировых запасов с помощью точечного переохлаждения участков тела, выведение из стабильного состояния жировых отложений, ускорение метаболизма и других очищающих процессов;

УЗ-кавитационный способ косметологии — ударение звуковых волн о жировые отложения и безболезненное, эффективное выведение их после расщепления из организма;

лимфодреннаж – методика быстрого и стабильного способа снижения веса, улучшение работы всех основных функциональных систем;

гирудотерапия – биологическая методика использования лечебных свойств пиявок, в том числе выделяемых ими веществ, стимулирующих регенерацию кожи и эффективного омоложения тела;

мануальная терапия – массажно-терапевтические способы коррекции поврежденных участков опорно-двигательного аппарата человека.

Позитивные отзывы пациентов говорят об эффективности использования перечисленных методик. Необходимый курс лечения и профилактики, оздоровления и снижения веса разрабатывается индивидуально. Это связано с тем, что организм человека имеет определенную специфику, обусловленную как врожденными качествами, так и приобретенными во время жизненного цикла.

Одним из эффективных и продуктивных методов, как свидетельствуют отзывы, является озонотерапия. Этот прогрессивный метод помогает откорректировать фигуру, избавить от целлюлитных отложений в теле и приобрести здоровый цвет кожи, получить гибкость, упругость кожного покрова.

Где находится клиника и как работает

Центр расположен в городе Самара по адресу: Московское шоссе 55. Замечательный коллектив профилактически-косметологической клиники Центр коррекции веса Гармония обладает наряду с профессиональным врачебным составом, квалифицированным младшим медицинским персоналом. В клинике используется запись на прием с предварительным точным согласованием времени и выполнением графика, как пациентами, так и лечащим врачом. Ежедневная работа центра начинается в 9 утра и заканчивается в 20.00.