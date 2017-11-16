Ремонт балконов под ключ – 7 правил комфортного обустройства

Балконные конструкции, напоминающие после остекления уютные комнаты в современном дизайне, сделаны по принципу комплексного обустройства. Ремонт балконов под ключ успешно применяется во всех сериях домов и дает в результате новое, готовое к эксплуатации помещение. Причем его задачи и интерьер всегда полностью зависят от пожеланий заказчиков.

Ремонт балконов под ключ на фото даст вам полное представление о методах остекления и эффекте, который вы сможете получить. Кстати, чтобы результат обязательно оправдал ожидания, необходимо знать несколько правил грамотного подхода к ремонту.

7 принципов заказа остекления под ключ

Правило № 1. Обязательно определите задачи предстоящего обустройства. Это будет отправной точкой выбора способа и комплектации материалов.

Принцип № 2. Тщательно планируйте способ ремонта, чтобы гарантированно получить нужный результат. Выбор сделать несложно. Основных методов три: первый — классическое остекление, второй — вынос и третий – с французскими окнами. На их базе формируется проект обустройства.

Правило № 3. Выберите класс остекления – теплый (под комнату) или холодный (эконом). Это станет основой для подбора окон.

Рекомендация № 4. Для всех видов теплого обустройства заказывайте двухкамерные стеклопакеты и опции энергосбережения (аргон, И-стекло).

Совет № 5. Ремонт балконов под ключ эконом класса обычно выполняется с применением украинских, самых недорогих окон, в классическом способе, с недорогой отделкой внутри и с профнастилом снаружи.

Принцип № 6. Предусмотрите работы снаружи. Имеется в виду утепление и отделка. Они существенно повысят эффективность ремонта под ключ.

Совет № 7. Закажите комплексное благоустройство. Первое – это отделочные работы, желательно с утеплением. Второе — балконная мебель. Специальные шкафы для балконов имеют эргономичное строение, легкий вес и максимально удачно приспособлены для балконов! Третье – электрификация и другие услуги, о которых вам расскажут специалисты компании «4 Этаж».

Ремонт балконов под ключ – выгоды «4etag»