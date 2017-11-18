Емкости подземные дренажные

Емкости подземные дренажные горизонтальные используют для слива и хранения остатков продуктов нефтепереработки, масел, химических продуктов, технологических и бытовых стоков в нефтегазовой промышленности.

Технические характеристики

Конструкция — циллиндрические емкости с днищами в виде конуса, сферы или эллипса и с двумя люками. В один из люков устанавливают электронасосы НВ 50/50 и 12НА-9х4. Другой люк нужен для обслуживания емкостного оборудования.

Рабочее давление — до 0,07 (0,7) МПа (кг/см2)

Материалы исполнения корпуса для использования оборудования при температурах:

+2 – -40°С

+3 – -60°С

Глубина погружения насоса:

1 (3 200 мм)

2 (3 900 мм)

3 (3 600 мм)

Объем: 8 – 100 м3

Опоры:

бетонные

металлические — на фундаменте или металлоконструкции

Покрытие:

наружное — «Цинотан»+«Аллюмотан»

внутреннее — «Цинотан»+«Ферротан» или без покрытия

Типы подземных дренажных емкостей

ОАО “Сибнефтемаш” производит емкости для нефтепродуктов по ТУ 26-18-34-89 с подогревателем и без.

Устройство для подогрева — металлический змеевик, который нагревает вещество пароводяной смесью, чтобы предотвратить его замерзание или загустение.

Емкости дренажные предназначены под установку электронасосных агрегатов НВ 50/50 и 12НА-9х4. Емкость установлена на транспортные опоры, предназначенные для придания емкости устойчивости при хранении и транспортировке, которые при необходимости срезаются.

Преимущества покупки дренажных емкостей для нефтепродуктов в компании “Сибнефтемаш”

Соответствие стандартам качества. Подтверждено сертификатами ГОСТ Р в системе сертификации нефтегазового оборудования

Учет пожеланий заказчиков. Компания выполняет заказы на стандартную продукцию и по требованиям клиентов

Быстрая доставка. Благодаря собственному железнодорожному тупику отгрузка проходит на предприятии

Удобство оформления заказа. Чтобы купить дренажные емкости, позвоните в отдел продаж, закажите звонок или оформите заявку на сайте компани

Цена от производителя. Компания сама разрабатывает и производит оборудование и комплектующие, поэтому реализует продукцию без наценок

Как заказать емкостное оборудование в Самаре

Чтобы правильно подобрать тип емкости, скачайте на сайте ОАО “Сибнефтемаш” каталог продукции и опросный лист, где подробно расписаны параметры оборудования и условия установки. Укажите в опроснике: