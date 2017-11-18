Емкости подземные дренажные горизонтальные используют для слива и хранения остатков продуктов нефтепереработки, масел, химических продуктов, технологических и бытовых стоков в нефтегазовой промышленности.
Технические характеристики
Конструкция — циллиндрические емкости с днищами в виде конуса, сферы или эллипса и с двумя люками. В один из люков устанавливают электронасосы НВ 50/50 и 12НА-9х4. Другой люк нужен для обслуживания емкостного оборудования.
Рабочее давление — до 0,07 (0,7) МПа (кг/см2)
Материалы исполнения корпуса для использования оборудования при температурах:
- +2 – -40°С
- +3 – -60°С
Глубина погружения насоса:
- 1 (3 200 мм)
- 2 (3 900 мм)
- 3 (3 600 мм)
Объем: 8 – 100 м3
Опоры:
- бетонные
- металлические — на фундаменте или металлоконструкции
Покрытие:
- наружное — «Цинотан»+«Аллюмотан»
- внутреннее — «Цинотан»+«Ферротан» или без покрытия
Типы подземных дренажных емкостей
ОАО “Сибнефтемаш” производит емкости для нефтепродуктов по ТУ 26-18-34-89 с подогревателем и без.
Устройство для подогрева — металлический змеевик, который нагревает вещество пароводяной смесью, чтобы предотвратить его замерзание или загустение.
Емкости дренажные предназначены под установку электронасосных агрегатов НВ 50/50 и 12НА-9х4. Емкость установлена на транспортные опоры, предназначенные для придания емкости устойчивости при хранении и транспортировке, которые при необходимости срезаются.
Преимущества покупки дренажных емкостей для нефтепродуктов в компании “Сибнефтемаш”
- Соответствие стандартам качества. Подтверждено сертификатами ГОСТ Р в системе сертификации нефтегазового оборудования
- Учет пожеланий заказчиков. Компания выполняет заказы на стандартную продукцию и по требованиям клиентов
- Быстрая доставка. Благодаря собственному железнодорожному тупику отгрузка проходит на предприятии
- Удобство оформления заказа. Чтобы купить дренажные емкости, позвоните в отдел продаж, закажите звонок или оформите заявку на сайте компани
- Цена от производителя. Компания сама разрабатывает и производит оборудование и комплектующие, поэтому реализует продукцию без наценок
Как заказать емкостное оборудование в Самаре
Чтобы правильно подобрать тип емкости, скачайте на сайте ОАО “Сибнефтемаш” каталог продукции и опросный лист, где подробно расписаны параметры оборудования и условия установки. Укажите в опроснике:
- Место расположения и установки объекта
- Сейсмичность
- Климатические условия
- Необходимость установки штуцеров и дополнительного оборудования