Емкости подземные дренажные

  • Ильдар Саитов
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    • Емкости подземные дренажные горизонтальные используют для слива и хранения остатков продуктов нефтепереработки, масел, химических продуктов, технологических и бытовых стоков в нефтегазовой промышленности.

    Технические характеристики

    Конструкция — циллиндрические емкости с днищами в виде конуса, сферы или эллипса и с двумя люками. В один из люков устанавливают электронасосы НВ 50/50 и 12НА-9х4. Другой люк нужен для обслуживания емкостного оборудования.

    Рабочее давление — до 0,07 (0,7) МПа (кг/см2)

    Материалы исполнения корпуса для использования оборудования при температурах:

    • +2 – -40°С
    • +3 – -60°С

    Глубина погружения насоса:

    • 1 (3 200 мм)
    • 2 (3 900 мм)
    • 3 (3 600 мм)

    Объем: 8 – 100 м3

    Опоры:

    • бетонные
    • металлические — на фундаменте или металлоконструкции

    Покрытие:

    • наружное — «Цинотан»+«Аллюмотан»
    • внутреннее — «Цинотан»+«Ферротан» или без покрытия

    Типы подземных дренажных емкостей

    ОАО “Сибнефтемаш” производит емкости для нефтепродуктов по ТУ 26-18-34-89 с подогревателем и без.

    Устройство для подогрева — металлический змеевик, который нагревает вещество пароводяной смесью, чтобы предотвратить его замерзание или загустение.

    Емкости дренажные предназначены под установку электронасосных агрегатов НВ 50/50 и 12НА-9х4. Емкость установлена на транспортные опоры, предназначенные для придания емкости устойчивости при хранении и транспортировке, которые при необходимости срезаются.

    Преимущества покупки дренажных емкостей для нефтепродуктов в компании “Сибнефтемаш”

    • Соответствие стандартам качества. Подтверждено сертификатами ГОСТ Р в системе сертификации нефтегазового оборудования
    • Учет пожеланий заказчиков. Компания выполняет заказы на стандартную продукцию и по требованиям клиентов
    • Быстрая доставка. Благодаря собственному железнодорожному тупику отгрузка проходит на предприятии
    • Удобство оформления заказа. Чтобы купить дренажные емкости, позвоните в отдел продаж, закажите звонок или оформите заявку на сайте компани
    • Цена от производителя. Компания сама разрабатывает и производит оборудование и комплектующие, поэтому реализует продукцию без наценок

    Как заказать емкостное оборудование в Самаре

    Чтобы правильно подобрать тип емкости, скачайте на сайте ОАО “Сибнефтемаш” каталог продукции и опросный лист, где подробно расписаны параметры оборудования и условия установки. Укажите в опроснике:

    • Место расположения и установки объекта
    • Сейсмичность
    • Климатические условия
    • Необходимость установки штуцеров и дополнительного оборудования

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